وفد الفيفا يزور ملاعب كأس العالم للأندية 2023

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - في إطار جولته التفقدية للاستعدادات لاستضافة المملكة لبطولة كأس العالم 2023 للأندية، زار وفد الاتحاد الدولي لكرة القدم المملكة الأحد الماضي، لتقييم الملاعب المرشحة لاستضافة البطولة، والمقررة إقامتها خلال الفترة من 12 - 22 ديسمبر المقبل.

وشهدت الزيارة الأولى التي استمرت لمدة 3 أيام جولات تفقدية لاستاد الملك فهد الدولي، واستاد الأمير فيصل بن فهد، وملعب جامعة الملك سعود إضافة إلى زيارة منشآت التدريب في الرياض، حيث تعد هذه الزيارة ضمن سلسلة من الزيارات لتفقد المنشآت الرياضية ومرافق البطولة.

من جانبه أكد الأمين العام للاتحاد السعودي أن المملكة تسعى لتقديم تجربة مثالية لجماهير كرة القدم من مختلف الأعمار، وإتاحة الفرصة لمشاهدة مباريات تنافسية بين أفضل الأندية، مشيرا إلى أن بطولة كأس العالم للأندية 2023 ستعكس للعالم التطور المستمر الذي يشهده القطاع الرياضي في المملكة، والشغف الكبير لكرة القدم لدى الجماهير السعودية.