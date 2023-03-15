«تتعارض مع أخلاقيات وقواعد النادي» .. صنداونز يصدر بيان حاد اللهجة بشأن خالد علي

الشارقة - اميمة ياسر - أزمة "إفريقية" جديدة تفجرت، الأربعاء، قبل أسابيع من ختام دور المجموعات في دوري أبطال إفريقيا، حيث يتأزم موقف الأهلي المصري، في المجموعة الثانية.

نادي ماميلودي صنداونز الجنوب إفريقي، متصدر المجموعة، أصدر بيانا حاد اللهجة، بشأن المنسق العام للفريق، خالد علي.

تتعارض مع أخلاقيات وقواعد النادي

قال صنداونز في بيان رسمي: "علم ماميلودي صنداونز ببعض التصريحات التي أدلى بها خالد علي خلال مناقشة عبر مواقع التواصل الاجتماعي تتعلق بالأهلي والهلال والتي قد تتعارض مع أخلاقيات وقواعد النادي".

"ينظر صنداونز إلى هذه التصريحات والسلوك المزعوم في ضوء خطير للغاية ويبدأ تحقيقا فوريا للكشف عن الحقائق".

"صدرت تعليمات لخالد علي بالعودة من السودان والذهاب إلى مكاتب النادي والخضوع للتحقيق".

ويستعد صنداونز لمواجهة الهلال السوداني والمقرر لها يوم السبت المقبل في الجولة الخامسة من دور المجموعات لبطولة دوري أبطال إفريقيا.

ماذا قال خالد علي؟

وفقا لمصادر أنباء إفريقية، وحسابات لصحفيين رياضيين أفارقة، فإن خالد علي، شارك في "مساحة" على موقع تويتر، تضم مشجعي الأهلي.

المساحة هي منصة داخل موقع تويتر، يشارك فيها المنضمون للمساحة بالحديث عبر الصوت، حول قضية معينة.

انتشر تسجيل صوتي لمشاركة خالد علي في "مساحة" جماهير الأهلي.

قال في المساحة: "لو طلب مني شخصيا، أن أساعد الأهلي على تحليل طريقة لعب الهلال السوداني، سأقوم بذلك".

أضاف: "لدي كل البيانات (حول الهلال)، وأستطيع بلا أي مشكلة أن أوفرها للأهلي قبل مباراتهم الأخيرة أمام الهلال".