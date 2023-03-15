شكرا لقرائتكم خبر عن "كابيتانو مصر" يحذر الأكاديميات ووكلاء اللاعبين من انتحال اسمها وصفتها والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أصدرت الصفحة الرسمية لبرنامج ومشروع كابيتانو مصر بيانا توضح فيه عدم تواجد أي أكاديميات لكرة القدم أو وكلاء أو كشافين للعمل تحت مظلة المشروع القومى لاكشتاف المواهب. وجاء البيان كالتالي: "يؤكد برنامج "كابيتانو مصر" لاكتشاف المواهب الكروية أنه لا توجد أي أكاديميات أو مدارس أو كشافين أو وكلاء لاعبين تابعين للبرنامج من قريب أو بعيد".

وتابع البيان: "كابيتانو مصر" برنامج تنتجه الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية بالإشتراك مع وزارة الشباب والرياضة لإكتشاف المواهب الكروية في كل محافظات مصر ومجانا وبدون مقابل، ونحذر كل من يستخدم الاسم أو اللوجو أو يربط إسمه بالبرنامج لاستغلال المواهب وتضليل أولياء الأمور لاستخدام أبنائهم في الاشتراك بأي أكاديميات أو مدارس كروية تحت اسم كابيتانو مصر".

وواصل البيان: "نشدد أن البرنامج لا يهدف للربح وإنما إكتشاف المواهب عن طريق خبراء من وزارة الشباب والرياضة فقط لتقديمهم للمجتمع وعن طريق اختبارات يتم الإعلان عنها في القنوات والمنصات التابعة للشركة المتحدة للخدمات الإعلامية".

وأنهى البيان: "ستتخذ ادارة البرنامج كافة الإجراءات القانونية ضد استخدام إسم وشعار البرنامج في منصات التواصل الاجتماعي للنصب على المواطنين وإيهامهم بأنهم يستطيعون ضمهم لبرنامج "كابيتانو مصر" أو تسويقهم مقابل تحصيل أية مبالغ مالية .. الاختبارات تمت اجراءها بالفعل وفق الايام المعلنة وبإشراف اللجنة العلمية بوزارة الشباب والرياضة وفي مراكز الشباب الرياضة وذلك منذ فترة ومواعيد الاختبارات القادمة سيتم إعلانها من خلال الصفحة الرسمية الموثقة بالعلامة الزرقاء لـ "كابيتانو مصر" ومنصات المتحدة للخدمات الاعلامية".