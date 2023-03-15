شكرا لقرائتكم خبر عن الإسماعيلى يتعادل مع حرس الحدود 2 / 2 وديا والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - سامية سيد - تعادل الفريق الأول لكرة القدم بالنادى الإسماعيلى مع فريق حرس الحدود إيجابيا بهدفين لكل فريق.
تقدم للدراويش عمر الساعى وتعادل للحرس محمود ممدوح واضاف زيكو الهدف الثاني للحدود من ضربة جزاء وتعادل للإسماعيلى محمد حسن.
تشكيل الشوط الأول :
محمد كوكو
محمد دسوقى
محمد هاشم
محمد بيومى
عمر الوحش
محمد مخلوف
عماد حمدى
محمود الشبراوى
عبد الرحمن مجدى
صالح جمعه
فراس شواط
تغييرات الشوط الأول:
عمر الساعى بدلا من محمد مخلوف
محمد فوزى بدلا من كوكو
تشكيل الشوط الثانى :
محمد فوزى
باهر المحمدى
محمد نصر
أحمد محسن
سيرجى أكا
محمد حسن
كريم الديب
محمد عبد السميع
أحمد مدبولى
ياو أونور
محمد الشامى
تغييرات الشوط الثاني:
محمد صبحى بدلا من محمد فوزى
مصطفى فارس بدلا من محمد عبد السميع