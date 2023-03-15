تغييرات الشوط الأول:

القاهرة - سامية سيد - تعادل الفريق الأول لكرة القدم بالنادى الإسماعيلى مع فريق حرس الحدود إيجابيا بهدفين لكل فريق.

شكرا لقرائتكم خبر عن الإسماعيلى يتعادل مع حرس الحدود 2 / 2 وديا والان مع تفاصيل الخبر

محمد ايمن

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