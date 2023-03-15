شكرا لقرائتكم خبر عن وزير الرياضة يعلن افتتاح كأس العالم لدراجات المضمار بالقاهرة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلن الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة افتتاح كأس العالم لدراجات المضمار والتي تقام على مضمار الدراجات الدولي باستاد القاهرة خلال الفترة من 14 وحتى 17 مارس الجاري بمشاركة 58 دولة يمثلون كافة قارات العالم، وذلك تحت رعاية فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية.

وألقى الدكتور أشرف صبحي كلمة في مستهل حفل افتتاح البطولة رحب خلالها لبعثات دول العالم المشاركة في البطولة، ووجه وزير الرياضة الشكر إلى ديفيد لابرتيان رئيس الاتحاد الدولي للدراجات، وذلك تقديرا لثقة الاتحاد الدولي في إسناد تنظيم البطولة إلى مصر.

كما أشاد الدكتور أشرف صبحي بجهود الاتحاد المصري للدراجات برئاسة الدكتور وجيه عزام في إتمام كافة الأمور التنظيمية الخاصة بالبطولة على أكمل وجه وبما يتوافق مع اشتراطات الاتحاد الدولي.

وأشار وزير الشباب والرياضة في كلمته إلى أن كأس العالم للدراجات تعد البطولة الدولية الكبرى رقم 300 التي تستضيفها مصر خلال السنوات الأخيرة في عهد فخامة الرئيس عبدالفتاح السيسي مؤكدا أن استضافة مصر هذا العدد الكبير من البطولات يؤكد ريادة مصر وتميزها في تنظيم واستضافة الأحداث الرياضية الكبرى.

وقام السيد الوزير ورئيس الاتحاد الدولي وايضا رئيس الاتحاد المصري بتسليم الميداليات للفائزين بسباق المطاردة وحصل منتخب فرنسا علي الذهبية ومنتخب نيوزيلاندا علي الفضية ومنتخب المانيا علي البرونزية

من جانبه وجه الدكتور وجيه عزام رئيس اللجنة العليا المنظمة للبطولة ورئيس الاتحادين المصري والأفريقي للدراجات والنائب الأول لرئيس الاتحاد الدولي رسالة ترحيب للدول المشاركة في البطولة، وأعرب عن اعتزازه بثقة الاتحاد الدولي في قدرة مصر على تنظيم هذه البطولة الكبرى والتي تعد واحدة من أهم بطولات الدراجات على مستوى العالم.

وأشاد عزام بالدعم الغير محدود الذي تقدمه الدولة المصرية بكافة مؤسساتها لتعزيز جهود استضافة البطولة بما يضمن خروجها بالشكل الأمثل في ظل القيادة السياسية الواعية التي تحرص علي رفع اسم مصر وسط الامم .

من جانبه أشاد ديفيد لابرتيان رئيس الاتحاد الدولي للدراجات في كلمته خلال حفل الافتتاح أشاد بتنظيم مصر للبطولة وبالتجهيزات الخاصة باستضافة هذا الحدث العملاق الذي يضم اكثر من 500 لاعبا ولاعبه وأثنى رئيس الاتحاد الدولي على مستوى مضمار الدراجات باستاد القاهرة، والذي يعد الأكبر والأحدث من نوعة في الشرق الأوسط وإفريقيا ومطابق للمواصفات الدولية ووجه الشكر العميق للدولة المصرية علي اهتمامها الكبير بالدراجات والنهوض بها.

وشهد حفل افتتاح البطولة أوبريت غنائي باسم مصر الحضارة للمطربين إيساف و علي هلباوي وبيلا ثروت و رباب ناجي، كما يشهد الحفل تقديم عدة عروض استعراضية، حملت الطابع الفرعوني الذي يعكس الحضارة المصرية.