شكرا لقرائتكم خبر عن مفاجأت بالجملة فى تشكيل ليفربول الرسمي لمواجهة ريال مدريد والان مع التفاصيل

محمد الفلاح - أعلن المدرب الألماني يورجن كلوب المدير الفني لفريق ليفربول الإنجليزي لمواجهة ريال مدريد الإسباني في إياب ثمن نهائي دوري أبطال أوروبا.

ويقود محمد صلاح تشكيل ليفربول الرسمي في لقاء اليوم ويأمل في عمل الريمونتادا وتحقيق الفوز والتأهل للدور القادم في دوري أبطال أوروبا.

حيث يدخل ليفربول مواجهة الليلة، على أمل تكرار سيناريو برشلونة المثير فى 2019،والذي نجحه خلال الريدز من قلب الطاولة فى مواجهة الإياب.

ويستضيف ملعب سانتياجو بيرنابيو مواجهة اليوم بين ريال مدريد وليفربول، وكانت مباراة الذهاب قد انتهت بخسارة الريدز 2/5.

وفيما يلي تشكيل ليفربول الرسمي لمواجهة ريال مدريد:

حراسة المرمى: أليسون بيكر

خط الدفاع: ترنت ألكسندر آرنولد، إبراهيما كوناتي، فيرجيل فان دايك، أندرو روبرتسون

وسط الملعب: فابينيو، جيمس ميلنر، دييجو جوتا

خط الهجوم: محمد صلاح، داروين نونيز، كودي جاكبو.

موعد المباراة والقنوات الناقلة

وتنطلق مباراة ريال مدريد وليفربول في تمام العاشرة مساء وتبث عبر بي إن سبورتس 1 بريميم إتش دي وبتعليق عصام الشوالي.