شكرا لقرائتكم خبر عن عاجل.. مفاجآت بالجملة في تشكيل ريال مدريد الرسمي لمواجهة ليفربول بدوري أبطال أوروبا والان مع التفاصيل

محمد الفلاح - أعلن المدير الفني الإيطالي كارلو انشيلوتي مدرب الفريق الأول لكرة القدم بنادي ريال مدريد تشكيل الفريق الملكي الرسمي لمواجهة ليفربول في المباراة التي ستقام بعد قليل في إياب الدور الـ16 من بطولة دوري أبطال أوروبا في المواجهة التي ستقام على ملعب سانتياجو برنابيو.

وتنطلق مباراة ريال مدريد وليفربول في تمام الساعة العاشرة مساءًا بتوقيت القاهرة والحادية عشر مساءًا بتوقيت المملكة العربية السعودية.

تشكيل ريال مدريد الرسمي

وشهد تشكيل ريال مدريد الرسمي في مباراة اليوم العديد من المفاجآت القوة والنارية حيث يبدأ في تلك المباراة المهاجم كريم بنزيما بعد التعافى الكامل من الإصابة، بجواره رودريجو وفينسيوس جونيور وجاء تشكيل الفريق الملكي الرسمي لمواجهة ليفربول على النحو التالى:

حراسة المرمى: تيبو كورتوا.

خط الدفاع: داني كارفخال، إيدير ميليتاو، ناتشو، كامافينجا.

خط الوسط: توني كروس، فيديريكو فالفيردي، لوكا مودريتش.

خط الهجوم: فينيسيوس جونيور، رودريجو، كريم بنزيما.

ثبت الآن.. القنوات المفتوحة الناقلة لمباراة ريال مدريد وليفربول في دوري أبطال أوروبا تشكيل ريال مدريد الرسمي لمواجهة ليفربول... مفاجأة فى الهجوم

تشكيل ليفربول الرسمي

بينما جاء تشكيل ليفربول الرسمي على النحو التالى:

حراسة المرمى: أليسون بيكير.

خط الدفاع: ترينت ألكسندر أرنولد، كوناتي، فيرجل فان دايك، أندرو روبرتسون.

خط الوسط: ميلنر، فابينيو.

خك الهجوم: محمد صلاح، داروين نونيز، كودي جاكبو، جوتا.