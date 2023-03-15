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ثبت الآن.. القنوات المفتوحة الناقلة لمباراة ريال مدريد وليفربول في دوري أبطال أوروبا

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محمد الفلاح - يبحث الكثير من عشاق الكرة العالمية من معرفة القنوات المفتوحة الناقلة لمواجهة ريال مدريد وليفربول في المواجهة التي ستقام اليوم الأربعاء الموافق 15 مارس 2023 في المواجهة التي ينتظرها محبي الكرة العالمية في كل مكان.

وتنطلق مباراة ريال مدريد وليفربول في تمام الساعة الـ10 مساءًا بتوقيت القاهرة، وفي تمام الساعة الـ11 مساءًا بتوقيت المملكة العربية وقطر.

ريال مدريد وليفربول

وكانت نتيجة مباراة الذهاب بين وريال مدريد قد انتهت على واقع فوز ريال مدريد بخمسة أهداف مقابل هدفين في المباراة التي كانت مثيرة للغاية

وتعتبر المباراة سهلة لرفقاء كارلو أنشيلوتي حيث يتقدم الفريق بخماسية في المباراة الآولى، ويتسلح فريق ريال مدريد في تلك المواجهة بالقوة الضاربة بقيادة فينسيوس جونيور وكريم بنزيما بالإضافة إلى أن المباراة تقام على ملعب سانتياجو برنابيو.

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القنوات المفتوحة الناقلة لمباراة ريال مدريد وليفربول 

وهناك أكثر من قناة مفتوحة أعلنت نقل مواجهة ريال مدريد وليفربول على النحو التالى:

القناة: Arena Sport HD.
القمر الصناعي: النايل سات.
التردد:11013.
معدل الترميز: 27500.
معامل تصحيح الخطأ: 2/3.
الاستقطاب: أفقي.

قناة Rah-e-Farda.

التردد: 11293.
معدل الترميز: 27500.
الاستقطاب: أفقي.
قناة FOX SPORTS Eredivisie 4

التردد: 11739.
معدل الترميز: 27500.
الاستقطاب: أفقي.

قناة Eleven Sports 1 HD Portugal

التردد: 12398.
معدل الترميز: 27500؟
الاستقطاب: أفقي.

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هيثم هارون

هيثم هارون

بكالوريوس تربيه وماجستير في علوم السياحه من جامعة الأقصر ومتخصص في علوم السياحه والتحرير الاخباري التلفزيوني والصحفي.

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