شكرا لقرائتكم خبر عن تشكيل ريال مدريد الرسمي لمواجهة ليفربول... مفاجأة فى الهجوم والان مع التفاصيل

محمد الفلاح - يستعد نادي ريال مدريد لملاقاة نظيره ليفربول مساء اليوم الأربعاء، فى مواجهة مثيرة بين الفريقين، ضمن إياب منافسات دور ال 16 من دوري أبطال أوروبا، والمقرر لها ان تقام فى السنتياجو برنابيو.

حيث يسعي الفريق المدريدي لتجنب المفاجأت أمام ليفربول، خاصة أن الفريق قد سبق له وأن حقق فوزا مريحا فى مواجهة الآنفيلد بالذهاب، والتى أنتهت بتفوق ريال مدريد بنتيجة 2/5.

و يشهد تشكيل ريال مدريد تحفظ كبير، تحسبا لإنتفاضة ليفربول، والذي مطالبا بالفوز بفارق 4 أهداف، من أجل تحقيق الريمونتادا والوصول إلى الدور ربع النهائي، عن طريق إقصاء بطل أوروبا.

حيث فضل أنشيلوتي البدء بفالفيردي فى مركز الجناح الأيمن، والإكتفاء بأسينسيو على دكة البدلاء.



تشكيل الريال الرسمي لمواجهة ليفربول

حراسة المرمى: تيبو كورتوا.

خط الدفاع: كارفخال، وروديجير، وميليتاو، وناتشو.

خط الوسط: مودريتش، وكامافنجا، وكروس أيضا.

خط الهجوم: فينيسيوس جونيور، كريم بنزيما، وفالفيردي.



موعد مباراة الريال وليفربول

ومن المقرر أن يستضيف ريال مدريد نظيره ليفربول اليوم الأربعاء، ضمن منافسات إياب دور ال 16 من دوري أبطال أوروبا، على أن تقام المباراة فر تمام الساعة العاشرة مساءا بتوقيت القاهرة، والساعة الحادية عشر مساءا بتوقيت مكة المكرمة.

