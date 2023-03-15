شكرا لقرائتكم خبر عن من هو معلق مباراة نابولي وآينتراخت فرانكفورت اليوم في دوري أبطال أوروبا والان مع التفاصيل

محمد الفلاح - يبحث الكثير من عشاق الكرة الأوروبية والعالمية في كل مكان من معرفة ماهو معلق مباراة نابولي وآينتراخت فرانكفورت اليوم الأربعاء الموافق الخامس عشر من شهر مارس الجارى في إياب الدور الـ16 من بطولة دوري أبطال أوروبا.

وتنطلق مباراة نابولي وآينتراخت فرانكفورت في تمام الساعة الـ10 مساءًا بتوقيت القاهرة، وفي تمام الساعة الـ11 مساءًا بتوقيت المملكة العربية السعودية.

مباراة نابولي وآينتراخت فرانكفورت

وكانت نتيجة مباراة الذهاب بين نابولي وآينتراخت فرانكفورت قد أنتهت على واقع فوز فريق نابولي بهدفين دون رد في المواجهة المثيرة التي كانت في ألمانيا.

وتعتبر الموجهة سهلة نوعًا ما لصالح فريق نابولي خاصة أن الفريق الإيطالي يلعب علي ملعبه ووسط جماهيره ويعول على عدد كبير من اللاعبين في مقدمتهم أوسيمين.

معلق مباراة نابولي وآينتراخت فرانكفوت

وأسندت شبكة قنوات بين سبورت القطرية الرياضية معلق مباراة نابولي وآينتراخت فرانكفورت عبر قناة بين سبورت بريميوم 1 وإلى المعلق الرياضي المصري على محمد علي.