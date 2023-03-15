شكرا لقرائتكم خبر عن أسينسيو يثير الجدل بتغريدته قبل مواجهة ليفربول بدوري الأبطال والان مع التفاصيل

محمد الفلاح - يستعد نادي ريال مدريد لملاقاة نظيره ليفربول مساء اليوم الأربعاء، فى مواجهة مثيرة بين الفريقين، ضمن إياب منافسات دور ال 16 من دوري أبطال أوروبا، والمقرر لها ان تقام فى السنتياجو برنابيو.

حيث يسعي الفريق المدريدي لتجنب المفاجأت أمام ليفربول، خاصة أن الفريق قد سبق له وأن حقق فوزا مريحا فى مواجهة الآنفيلد بالذهاب، والتى أنتهت بتفوق ريال مدريد بنتيجة 2/5.

وقال أسينسيو لاعب ريال مدريد عبر موقع التواصل الاجتماعي تويتر: جاهز الليلة، هلا مدريد وذلك قبل لقاء الريدز المرتقب.

يأتي ذلك فى الوقت التى انتشرت بعض الأصوات، توحي بإقتراب اللاعب من الإنتقال إلى الدوري الإنجليزي فى الموسم الجديد، خاصة أن عقد اللاعب سينتهي مع ريال مدريد فى نهاية الموسم الجاري.

الشئ الذي يثير الجدل بشكل كبير، فى إستمرار اللاعب بالفعل مع الفريق المدريدي وتجديد تعاقده مع النادي الملكي، عقب إنتهاء مواجهة ليفربول القادمة من عدمه.



موعد مباراة الريال وليفربول

ومن المقرر أن يستضيف ريال مدريد نظيره ليفربول اليوم الأربعاء، ضمن منافسات إياب دور ال16 من دوري أبطال أوروبا، على أن تقام المباراة فى تمام الساعة العاشرة مساءا بتوقيت القاهرة، والساعة الحادية عشر مساءا بتوقيت مكة المكرمة.