الامارات | الشارقة يودع "خليجي اليد" على يد النجمة البحريني

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - وضع فريق اليد في نادي النجمة البحريني حداً لطموحات فريق الشارقة في حصد لقبٍ تاريخي أول لـ "الملك" في بطولة دول مجلس التعاون الخليجي لأبطال الكؤوس، عقب الانتصار المستحق الذي حققه النجمة بنتيجة (35-25)، في مباراة جمعت الفريقين اليوم، في نصف نهائي البطولة المقامة حالياً في نسختها الـ 39 على صالة مدينة خليفة الرياضية في العاصمة البحرينية المنامة. وشهد الدور نصف النهائي، فوز الكويت الكويتي على العربي القطري بنتيجة (25-21).

ونجح لاعبو النجمة في بسط سيطرتهم على مجريات لقاء الشارقة، بعد شوط أول انهاه الفريق البحريني متفوقاً بفارق سبعة أهداف وبنتيجة (18-11)، قبل أن يكمل أصحاب الضيافة توسيع الفارق في الشوط الثاني وانهاء المباراة لصالحهم (35-25).

ويلتقي الشارقة اليوم فريق العربي القطري في مباراة تحديد المركزين الثالث والرابع، فيما سيواجه النجمة البحريني الجمعة الكويت في المباراة النهائية وتحديد هوية بطل النسخة الـ 39.