الامارات | تأهل خورفكان والشارقة إلى نهائي كأس "الصالات"

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - تأهل فريقا خورفكان والشارقة لخوض المباراة النهائية لكأس رئيس الدولة لكرة قدم الصالات، والتي تنظمها اللجنة التنفيذية للصالات، على أن تقام المباراة النهائية الثلاثاء المقبل، وسيتم تحديد مكان إقامة المباراة في وقت لاحق.

وجاء تأهل خورفكان بعد فوزه على الحمرية بثلاثة اهداف مقابل هدف واحد في المباراة التي اقيمت اليوم في الصالة الرياضية بنادي خورفكان، اذ سجل اهدافه سعود خالد والبرازيلي اندري مارتينيز ومواطنه لوكاس نونيس بينما سجل للحمرية البرازيلي جوستافو، وتفوق خورفكان بمجموع المباراتين (5-1).

وفي اللقاء الثاني، فاز الشارقة على البطائح بثلاثية نظيفة سجلها البرازيلي البرازيلي ايغور سانتوس وفيتور سيلفا وصبري حزام. وكان الفريقان تعادلا سلبا في لقاء الذهاب.