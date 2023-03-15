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الامارات | تأهل خورفكان والشارقة إلى نهائي كأس "الصالات"

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محمد فاضل – الشارقة 0 تبليغ

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شكرا لقرائتكم خبر عن تأهل خورفكان والشارقة إلى نهائي كأس "الصالات" والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - تأهل فريقا خورفكان والشارقة لخوض المباراة النهائية لكأس رئيس الدولة لكرة قدم الصالات، والتي تنظمها اللجنة التنفيذية للصالات، على أن تقام المباراة النهائية الثلاثاء المقبل، وسيتم تحديد مكان إقامة المباراة في وقت لاحق.

وجاء تأهل خورفكان بعد فوزه على الحمرية بثلاثة اهداف مقابل هدف واحد في المباراة التي اقيمت اليوم في الصالة بنادي خورفكان، اذ سجل اهدافه سعود خالد والبرازيلي اندري مارتينيز ومواطنه لوكاس نونيس بينما سجل للحمرية البرازيلي جوستافو، وتفوق خورفكان بمجموع المباراتين (5-1).

وفي اللقاء الثاني، فاز الشارقة على البطائح بثلاثية نظيفة سجلها البرازيلي البرازيلي  ايغور سانتوس وفيتور سيلفا وصبري حزام. وكان الفريقان تعادلا سلبا في لقاء الذهاب.

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رشا محمد

رشا محمد

محررة بقسم الشؤون العربية والدولية بجريدة أخبار اليوم حاصلة على بكالوريوس إعلام – جامعة القاهرة بتقدير عام جيد جدا مع مرتبة الشرف وحاصلة على دبلومة الترجمة الصحفية من الجامعة الأمريكية

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