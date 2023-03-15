شكرا لقرائتكم خبر عن تعرف على مواعيد دور الـ16 ببطولة كاس الرابطة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - حدد رابطة الأندية المصرية المحترفة، مواعيد مباريات دور الـ16 ودور الثمانية من بطولة كأس الرابطة، والتي أجريت قرعتها أمس.

وجاءت المواعيد كاملة كالتالي:

وكشف مسئولو الرابطة أنه سيتم إقامة مباريات الدورين ثمن وربع النهائي من بطولة كأس الرابطة خلال فترة التوقف الدولي المقررة من 19 إلى 30 مارس الجاري.

ويشارك في دور الـ16 من كأس رابطة الأندية المصرية كل أندية الدوري المصري ما عدا الداخلية وأسوان بعد خسارتهما في الدور التمهيدي.

وتوج فيوتشر بالنسخة الأولى من بطولة كأس الرابطة المصرية 2022 بعد التغلب على غزل المحلة في المباراة النهائية بخمسة أهداف مقابل هدف.

وسيدخل وصيف الدوري المصري الحالي نسخة 2023 وعينه على الحفاظ بلقبه رغم المنافسة الشرسة التي سيجدها من القطبين والأندية الأخرى.