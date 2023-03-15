شكرا لقرائتكم خبر عن أوجولا والهانى سليمان يشاركان فى تدريب سموحة ويعلنان جاهزيتهما لسيراميكا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - شارك النيجيري صديق أوجولا والهاني سليمان في تدريب سموحة اليوم الأربعاء، بشكل طبيعي استعدادا لمواجهة سيراميكا في بطولة كأس رابطة الأندية المحترف بعد غياب الفترة الماضية.

وعاني صديق أوجولا من مزق في العضلة الضامة أبعدته عن الفريق السكندرى أكثر من شهرين، ليؤكد جاهزيته للعودة مجددا لتدعيم صفوف سموحة في المباراة المقبلة، بينما عاد الهانى سليمان للتدريبات بعد التعافى من الإصابة بشد في السمانة والتي تعرض لها في مباراة فريقه أمام البنك الأهلي والتي لم يستطع استكمالها، وغاب عن الفريق أمام حرس الحدود والمقاولون العرب.

ويبدأ أحمد سامي فترة إعداد مصغرة لفريق سموحة، لتجهيز اللاعبين بشكل مميز للارتباطات المقبلة ومنح الفرص لبعض اللاعبين الذين لا يشاركون بصفة أساسية خلال مباريات كأس الرابطة الذي يبدأها الفريق بمواجهة سيراميكا.

ويستغل أحمد سامي الفترة المقبلة في إعادة تقييم اللاعبين المتواجدين في قائمة سموحة بشكل كامل، وخاصة اللاعبين الأجانب في الفريق من أجل الاستقرار على بقائهم مع الفريق في الموسم المقبل أو رحيلهم.

وكان فريق سموحة حقق فوزا مثيرا على المقاولون العرب بهدف دون رد، سجله حسين فيصل بالدقيقة 25 من المباراة التي جمعتهما السبت، باستاد عثمان أحمد عثمان بالجبل الأخضر، ضمن مباريات الأسبوع الحادى والعشرين من بطولة الدورى المصرى.

بهذه النتيجة يحتل المقاولون العرب المركز السادس برصيد 32 نقطة، بعدما خاض 21 مباراة حقق الفوز في 8 مواجهات وتعادل فى 9 وخسر 4 لقاءات وسجل لاعبوه 25 هدفا وتلقت شباكه 20 هدفا، بينما يحتل سموحة المركز التاسع فى جدول ترتيب الدورى برصيد 27 نقطة، بعدما خاض 21 مباراة فاز في 6 مباريات وتعادل في 9 لقاءات وتلقى الهزيمة في 6 مواجهات، وسجل لاعبوه 19 هدفاً واستقبلت شباكهم مثلهما.