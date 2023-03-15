شكرا لقرائتكم خبر عن ستاد القاهرة يحتضن مواجهة الزمالك والبنك الأهلى بكاس الرابطة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - اختارت رابطة الأندية المصرية المحترفة، برئاسة أحمد دياب، يوم الأحد 26 مارس المقبل موعد لمباراة الزمالك والبنك الأهلى في دور الـ16 لبطولة كأس الرابطة.

وتقام المباراة الساعة 9.15 على استاد القاهرة الدولى يوم 26 مارس.

وكشف مسئولو الرابطة أنه سيتم إقامة مباريات الدورين ثمن وربع النهائي من بطولة كأس الرابطة خلال فترة التوقف الدولي المقررة من 19 إلى 30 مارس الجاري.

ويشارك في دور الـ16 من كأس رابطة الأندية المصرية كل أندية الدوري المصري ما عدا الداخلية وأسوان بعد خسارتهما في الدور التمهيدي.

وتوج فيوتشر بالنسخة الأولى من بطولة كأس الرابطة المصرية 2022 بعد التغلب على غزل المحلة في المباراة النهائية بخمسة أهداف مقابل هدف.

وسيدخل وصيف الدوري المصري الحالي نسخة 2023 وعينه على الحفاظ بلقبه رغم المنافسة الشرسة التي سيجدها من القطبين والأندية الأخرى.