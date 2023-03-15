شكرا لقرائتكم خبر عن كولر ينفذ خطط جديدة مع لاعبى الأهلي قبل رحلة جاروا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - حرص مارسيل كولر المدير الفني للأهلي على تنفيذ بعض الجمل الفنية والخططية التي ينوي تطبيقها مع لاعبيه في مباراته القادمة ضد القطن الكاميروني يوم الجمعة المقبل ضمن منافسات الجولة الخامسة من دور المجموعات لبطولة دوري أبطال إفريقيا، قبل السفر إلى مدينة جاروا الكاميرونية اليوم الأربعاء.

وعقد كولر عدة جلسات مع لاعبيه طالبهم خلالها بضرورة تنفيذ جمل خططية جديدة تساعدهم في اختراق دفاع المنافسين وفي الوصول إلى مرمى المنافس في وقت زمني قصير وعدم إهدار الفرص السهلة أمام مرمى المنافسين.

وغادرت بعثة الأهلي، برئاسة طارق قنديل، عضو مجلس الإدارة، جنوب إفريقيا اليوم متوجهة إلى الكاميرون؛ استعدادا لمباراة الفريق أمام القطن التي تقام يوم الجمعة المقبل، ضمن منافسات الجولة الخامسة لدور المجموعات بدوري أبطال إفريقيا.

وخاض الفريق ثلاث حصص تدريبية بمدينة بريتوريا عقب مباراة صن داونز، فيما حصل اللاعبون على راحة ٢٤ ساعة من البرنامج التدريبي الذي أعده الجهاز الفني.

وشارك محمد عبد المنعم مدافع الفريق في التدريبات الجماعية بعد تعافيه من آلام في العضلة الضامة.

كما عقد مارسيل كولر، المدير الفني للفريق، محاضرات بالفيديو مع اللاعبين داخل فندق الإقامة؛ للحديث في كافة الجوانب الفنية والخططية الخاصة بمباراة القطن.

وخاض الفريق مرانه الختامي على ملعب الجامعة بمدينة بريتوريا صباح اليوم واشتمل التدريب على جزء بدني، وتنفيذ الجانب الخططي خلال تدريبات الكرة.