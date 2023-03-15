شكرا لقرائتكم خبر عن الأهلى يواجه المصرى في دور الـ16 لرابطة الأندية 17 مارس ببرج العرب والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - حددت رابطة الأندية المصرية المحترفة، برئاسة أحمد دياب، يوم الاثنين الموافق 27 مارس الجاري موعدا لمباراة الأهلى والمصري في دور الـ16 من بطولة كأس الرابطة.

وتقام المباراة يوم الاثنين 27 مارس الساعة 9.15 مساء على استاد برج العرب بالإسكندرية.

وكشف مسئولو الرابطة أنه سيتم إقامة مباريات الدورين ثمن وربع النهائي من بطولة كأس الرابطة خلال فترة التوقف الدولي المقررة من 19 إلى 30 مارس الجاري.

ويشارك في دور الـ16 من كأس رابطة الأندية المصرية كل أندية الدوري المصري ما عدا الداخلية وأسوان بعد خسارتهما في الدور التمهيدي.

وتوج فيوتشر بالنسخة الأولى من بطولة كأس الرابطة المصرية 2022 بعد التغلب على غزل المحلة في المباراة النهائية بخمسة أهداف مقابل هدف.

وسيدخل وصيف الدوري المصري الحالي نسخة 2023 وعينه على الحفاظ بلقبه رغم المنافسة الشرسة التي سيجدها من القطبين والأندية الأخرى.