شكرا لقرائتكم خبر عن البنك الأهلى يواجه الزمالك يوم 26 مارس بدور الـ16 لبطولة كأس رابطة الأندية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أستقرت رابطة الأندية المصرية المحترفة على تحديد موعد مباراة البنك الاهلى و الزمالك ضمن مباريات دور الـ16 من عمر بطولة كأس الرابطة حيث سوف يقام اللقاء يوم 26 من عمر الشهر الجارى.

ومن المقرر أن يعود لاعبى فريق البنك الاهلى بقيادة اليوناني بابا فاسيليو الى التدريبات الجماعية غدا عقب الراحة السلبيه التى حصل عليها اللاعبين عقب مواجهة بيراميدز لمدة 48 ساعة أستعدادا لمواجهة الزمالك في بطولة كأس رابطة الأندية المصرية المحترفة .

ويسعى اليوناني بابا فاسيليو من أستغلال الحالة المعنوية للاعبين عقب الفوز على بيراميدز في بطولة الدورى المصرى الممتاز و الخروج من المراكز المتأخرة بجدول ترتيب البطولة لتحقيق نتيجة إيجابية أيضا أمام الزمالك في بطولة كأس الرابطة و اللعب على حصد اللقب .

ومن جانب أخر يحتل فريق البنك الاهلى المركز الخامس عشر بجدول ترتيب مسابقة الدورى المصرى الممتاز برصيد 17 نقطة حيث تمكن من الفوز في 3 مباريات و التعادل في 8 مباريات و الهزيمة في 10 مباريات.