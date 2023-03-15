شكرا لقرائتكم خبر عن لاعبو الأهلى يتعاهدون على تصحيح المسار فى مباراة القطن والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - عقد لاعبو الأهلي جلسة فيما بينهم قبل السفر إلى الكاميرون من جنوب إفريقيا استعدادا لخوض مباراتهم ضد القطن الكاميروني يوم الجمعة المقبل ضمن منافسات الجولة الخامسة من دور المجموعات لبطولة دوري أبطال إفريقيا، تعاهدوا خلالها على تصحيح المسار بعد الهزيمة الثقيلة من صن داونز الأخيرة.

وتعهد لاعب الأهلي أن تكون مباراتهم ضد القطن يوم الجمعة المقبل بداية التصحيح لمسار الفريق الأحمر في البطولة الإفريقية، والتمسك بأمل الصعود إلى دور الثمانية الإفريقي ومصالحة جماهيرهم الغاضبة من سوء الأداء والهزيمة الثقيلة التي مني بها الفريق الأحمر من صن داونز.

وغادرت بعثة الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، برئاسة طارق قنديل، عضو مجلس الإدارة، جنوب إفريقيا اليوم متوجهة إلى الكاميرون؛ استعدادا لمباراة الفريق أمام القطن التي تقام يوم الجمعة المقبل، ضمن منافسات الجولة الخامسة لدور المجموعات بدوري أبطال إفريقيا.

وخاض الفريق ثلاث حصص تدريبية بمدينة بريتوريا عقب مباراة صن داونز، فيما حصل اللاعبون على راحة ٢٤ ساعة من البرنامج التدريبي الذي أعده الجهاز الفني.

وشارك محمد عبد المنعم مدافع الفريق في التدريبات الجماعية بعد تعافيه من آلام في العضلة الضامة.

كما عقد مارسيل كولر، المدير الفني للفريق، محاضرات بالفيديو مع اللاعبين داخل فندق الإقامة؛ للحديث في كافة الجوانب الفنية والخططية الخاصة بمباراة القطن.

وخاض الفريق مرانه الختامي على ملعب الجامعة بمدينة بريتوريا صباح اليوم واشتمل التدريب على جزء بدني، وتنفيذ الجانب الخططي خلال تدريبات الكرة.