شكرا لقرائتكم خبر عن لافيينا يسقط أمام الجونة ويحافظ على صدارة الصعيد.. والبترول يفوز على كيما والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - سقط فريق لافيينا أمام الجونة بهدف نظيف، في المباراة التي جمعتهما مساء اليوم الأربعاء، فى إطار منافسات الأسبوع الثانى والعشرين من مجموعة الصعيد فى دورى القسم الثانى.

بهذه النتيجة توقف رصيد فريق لافيينا عند النقطة 47 في صدارة ترتيب مجموعة الصعيد بفارق الأهداف عن فريق الجونة الذي حقق انتصارا مهما اليوم، بينما وصل بترول أسيوط هو الآخر لنفس الرصيد بعد الفوز على كيما أسوان الذي توقف رصيده عند النقطة 31 في المركز الثامن ، بينما تعادل مصر المقاصة مع شبان قنا بهدف لمثله، ليرتفع رصيد المقاصة إلى النقطة 38 في المركز الخامس، بينما رفع شبان قنا رصيده إلى 18 نقطة في المركز الثالث عشر.

وجاءت نتائج مباريات اليوم في مجموعة الصعيد كالتالي:

النصر للتعدين 1 /0 المنيا

شبان قنا 1 /1 مصر المقاصة

مركز شباب طامية 0/ 0 الألومنيوم

الجونة 1 / 0 لافيينا

ملوى 0/ 2 ديروط

بترول أسيوط 1/ 0 كيما أسوان

الفيوم 1 /2 المدينة المنورة

وتختتم مباريات الجولة الثانية والعشرين من مجموعة الصعيد غدا الخميس بمواجهة تليفونات بنى سويف مع أسمنت أسيوط.