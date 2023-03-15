شكرا لقرائتكم خبر عن سيد عبد القادر يقود عملية عودة الهانى لعرين سموحة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - خضع الهانى سليمان حارس مرمى فريق سموحة لبرنامج تأهيلى تحت إشراف مخطط الأحمال سيد عبد القادر بعد الإصابة بشد في السمانة خلال الفترة الماضية .

و من المقرر أن يعود الهانى سليمان للمشاركة في المباريات عقب أنتهاء التوقف الدولى الحالي عقب الشفاء من الإصابة و التأهيل .

ويستعد فريق سموحة بقيادة أحمد سامى لملاقة نظيره سيراميكا ضمن مباريات دور الـ16 من عمر بطولة كأس رابطة الأندية المصرية المحترفة و التي يسعى الفريق السكندرى من المنافسة على حصد اللقب هذا العام .

ويبدأ أحمد سامي فترة إعداد مصغرة لفريق سموحة، لتجهيز اللاعبين بشكل مميز للارتباطات المقبلة ومنح الفرص لبعض اللاعبين الذين لا يشاركون بصفة أساسية خلال مباريات كأس الرابطة الذي يبدأها الفريق بمواجهة سيراميكا.

ويستغل أحمد سامي الفترة المقبلة في إعادة تقييم اللاعبين المتواجدين في قائمة سموحة بشكل كامل، وخاصة اللاعبين الأجانب في الفريق من أجل الاستقرار على بقائهم مع الفريق في الموسم المقبل أو رحيلهم.

وكان فريق سموحة حقق فوزا مثيرا على المقاولون العرب بهدف دون رد، سجله حسين فيصل بالدقيقة 25 من المباراة التي جمعتهما السبت، باستاد عثمان أحمد عثمان بالجبل الأخضر، ضمن مباريات الأسبوع الحادى والعشرين من بطولة الدورى المصرى.

بهذه النتيجة يحتل المقاولون العرب المركز السادس برصيد 32 نقطة، بعدما خاض 21 مباراة حقق الفوز في 8 مواجهات وتعادل فى 9 وخسر 4 لقاءات وسجل لاعبوه 25 هدفا وتلقت شباكه 20 هدفا، بينما يحتل سموحة المركز التاسع فى جدول ترتيب الدورى برصيد 27 نقطة، بعدما خاض 21 مباراة فاز في 6 مباريات وتعادل في 9 لقاءات وتلقى الهزيمة في 6 مواجهات، وسجل لاعبوه 19 هدفاً واستقبلت شباكهم مثلهما.