شكرا لقرائتكم خبر عن طنطا يهزم دكرنس بثلاثية ويعود لصدارة مجموعة بحرى بالتساوى مع شبين والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - نجح فريق طنطا بقيادة عمرو أنور فى تحقيق فوز غالى خارج ملعبه على المتصدر دكرنس بثلاثية نظيفة ليصبح فى وصافة المجموعة الثالثة بالقسم الثانى برصيد 40 نقطة وبفارق الأهداف عن جمهورية شبين الذى حقق فوزا غاليا على بايونيرز بهدف مقابل للاشئ فى الدقيقة 95 من عمر المباراة .

واقيمت مباريات الجولة الـ22 للمجموعة الثالثة التى تضم أندية بحرى والإسكندرية اليوم وجاءت نتائجها على النحو التالى :-

دكرنس 0/ 3 طنطا

بلدية المحلة 3/ 0 الحمام

المجد السكندرى 1/ 1 سبورتنج

اتحاد نبروه 0/ 1 الأوليمبى

جمهورية شبين 1/ 0 بايونيرز

المصرى بالسلوم 1/ 2 أبو قير للأسمدة

بروكسى 2/ 1 المنصورة

وتختتم مباريات هذه الجولة فى مجموعة بحرى والإسكندرى غدا الخميس بين الهلال بالضبعة وكفر الشيخ.