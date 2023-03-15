شكرا لقرائتكم خبر عن مابوبولو يتصدر غيابات الاتحاد السكندرى فى كأس الرابطة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يغيب عن صفوف الفريق الأول لكرة القدم بنادى الاتحاد السكندرى أكثر من لاعب في بطولة كأس رابطة الأندية المحترفة لانشغالهم بالانضمام لمعسكرات منتخب بلادهم، حيث تقام البطولة هذا العام، من دور الـ16 بنظام خروج المغلوب، بمشاركة 16 ناديًا من الدوري الممتاز، بعد توديع فريقا الداخلية وأسوان.

ويفتقد الاتحاد السكندري عبد الغني محمد بسبب انضمامه لمعسكر المنتخب الأولمبي والذي سيخوض فيه المنتخب مباراتي زامبيا في التصفيات الأفريقية المؤهلة لأمم أفريقيا تحت 23 سنة، كما تم استدعاء مابولولو لخوض معسكر منتخب بلاده من الفترة من 20 إلى 28 مارس.

كما تم طلب محمد الصالح لمعسكر منتخب فلسطين وخوضه مباراة ودية امام البحرين استعدادا لبطولات آسيا، ونفس الأمر بالنسبة للأوغندي كازيتو الذى تم استدعائه للانضمام للمنتخب لخوض التصفيات المؤهلة لكأس الأمم الافريقية بكوت ديفوار 2024،كما استدعى المنتخب الأردني المدافع عبد الله نصيب.

منح الصربى زوران مانولوفيتش، المدير الفنى للفريق الأول لكرة القدم بنادى الاتحاد السكندرى، لاعبى سيد البلد راحة اليوم الأربعاء من التدريبات الجماعية، حيث يبدأ الفريق الاستعدادا لمواجهة فاركو فى كأس الرابطة غداً الخميس.