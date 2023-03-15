شكرا لقرائتكم خبر عن طاقم تحكيم مغربى لمباراة منتخب شابات مصر أمام الجزائر ببطولة شمال أفريقيا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أسندت لجنة الحكام الرئيسية بالاتحاد الشمال أفريقي مباراة منتخب مصر للكرة النسائية تحت 20 عاما أمام الجزائر إلى طاقم تحكيم مغربي يقوده حكمة الساحة أمينة فاخر ويعاونها المساعدتان الأولى خديجة وردي وخديجة عريفي، بينما تتواجد التونسية آمنه العجبوني حكم رابع.

تخوض لاعبات منتخب مصر للكرة النسائية للناشئات تحت 20 عامًا، اليوم الأربعاء المران الوحيد استعدادا لمواجهة الجزائر في الجولة الثانية من بطولة شمال أفريقيا التي تحتضنها تونس.

وتشارك لاعبات مصر بالبطولة فى الفترة من 13 حتى 18 مارس الجارى، وتترأس البعثة دينا الرفاعي عضو اتحاد الكرة والمسئولة عن ملف الكرة النسائية بالاتحاد.

وتقام البطولة من ثلاث جولات أيام 14 و16 و18 مارس 2023 بواقع مباراتين في كل جولة، وافتتح منتخب مصر مشواره في البطولة أمام تونس أمس الثلاثاء، بينما سيلاقي الجزائر غدا، ويختتم مشواره في البطولة بمواجهة المغرب يوم 18 مارس.

واختار الجهاز الفني لمنتخب الكرة النسائية بقيادة عبد الفتاح عباس قائمة تضم كلا من كارين نادر زكي، ليلى سيف زاهر، مى مجدي، ندى خالد، نورا خالد، هدى أحمد شكري، فرح هشام، ملك إسلام عادل، كاميليا مصطفى سويلم، فاطيما حسن القيعي، هنا سليمان، تانيا مصطفى، حبيبة عمر، مايا إيهاب،جودي عماد، حبيبة عصام، هانيا عصام حمودة، نور عبدالواحد السيد، حلا مصطفى، فرحة الجارحي، نادية أحمد رمضان، حبيبة عماد، نورهان عاشور، نور نهاد، كنزى مجدىي رودينا عبدالرسول، عزة فولي، دانا كريم وجيدا المستكاوي.