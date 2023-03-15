شكرا لقرائتكم خبر عن اللجنة البارالمبية تعلن عن إقامة أول دورى للأقزام والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أطلقت اللجنة البارالمبية أول دوري مصري لكرة القدم لقصار القامة ( الأقزام) للصالات وذلك بمشاركة 10هيئات رياضية هم نادي الأهلي بالملاحة ونادي شرم الشيخ الرياضي والبنك الأهلي وكفر سعد ونادي نجوم السادات ونادي الفيوم ونادي أسوان للإحتياجات الخاصة ونادي الارادة والتحدي بالأقصر ومركز شباب الحلمية ومركز شباب امبروزو الإسكندرية.

ويقام الدوري بنظام المجموعات بين الفرق المشاركة وتقام مباريات المجموعة الاولي يوم الاثنين الموافق ٢٠/٣/٢٠٢٣ بمركز شباب الجزيرة من الساعة التاسعة صباحا وحتي السادسة مساء.

واعرب المحاسب علي شعبان رئيس لجنة كرة القدم للإقزم باللجنة عن سعادتة لانطلاق اول دوري مصري وعربي لكرة القدم للاقزام وقدم الشكر لوزارة الشباب والرياضة والي وزير الشباب علي دعمة لقصار القامة كما تقدم بالشكر الي اللجنة البارالمبية المصرية برئاسة الدكتور حسام الدين مصطفي والي كل أعضاء اللجنة كما تقدم بالشكر الي الأندية المشاركة بالدوري وطالب من كل المهتمين بالرياضة دعم اللعبة وحضورهم لدعم قصار القامة بمصر.