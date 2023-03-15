شكرا لقرائتكم خبر عن على ماهر يبدأ إجراءات الحصول على الرخصة التدريبية A تمهيدا لقيادة فيوتشر أمام إسكو والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - بدأ على ماهر المدير الفنى لفريق فيوتشر، اجراءات الحصول على الرخصة التدريبية A، وذلك بالمشاركة فى الدورات التدريبية المقامة باتحاد الكرة، ومن المقرر أن يتواجد على ماهر لأول مرة داخل الملعب لقيادة فيوتشر فى مباراة أفريقية، وذلك خلال اللقاء المقبل مع إسكو كارا بالكونفدرالية.

من ناحية أخرى، يخضع عمر كمال عبد الواحد لاعب فيوتشر، لبرنامج تأهيل مكثف للتعافى من إصابة الركبة، بعدما تأكد غيابة لـ 3 أسابيع عن الفريق، وتعرض عمر كمال للإصابة بقطع جزئى فى غضروف الركبة خلال مشاركته فى تدريبات فريقه قبل مواجهة الاسماعيلي.

فيما يواصل حاجى بارى مهاجم الفريق برنامجه التأهيلى على أمل تعافيه ومشاركته خلال الفترة المقبلة، ويغيب حاجى بارى عن فيوتشر منذ يناير الماضى بعد تعرضه لإصابة عضلية خلال مشاركته مع فريقه فى لقاء بيراميدز بالدورى والذى انتهى بالتعادل الإيجابى بهدف لمثله.

وأغلق الجهاز الفنى لفريق فيوتشر بقيادة على ماهر، صفحة الدورى مؤقتاً، بعد الفوز على أسوان بهدفين مقابل هدف فى الجولة 21، وذلك استعدادا للمباراة القادمة للفريق أمام إسكو دى كارا التوجولى ضمن منافسات الجولة الخامسة من كور المجموعات، والمقرر إقامتها الأحد المقبل بالقاهرة.

وكانت مباراة الذهاب التى جمعت فيوتشر وإسكو كارا فى مستهل مشوار الفريقين بدور المجموعات بتوجو، قد انتهت بالتعادل الإيجابى بين الفريقين بهدف لكل منهما، ويبحث أبناء على ماهر عن حصد ثلاث نقاط ثمينة داخل الديار فى انتظار تعثر الجيش الملكى لضمان التأهل إلى ربع نهائى البطولة، ومنح على ماهر لاعبى فيوتشر، راحة قصيرة لالتقاط الأنفاس بعد ضغط مباريات الفترة الماضية، وذلك قبل استئناف التدريبات استعدادا لبطل توجو.

ويتواجد فيوتشر فى المجموعة الثالثة التى تضم كل من: الجيش الملكى المغربى، بيراميدز، وإسكو دى كارا التوجولى، ويتصدر بيراميدز المجموعة برصيد 8 نقاط، ويأتى الجيش الملكى فى المركز الثانى برصيد 7 نقاط، ويحل فيوتشر فى المركز الثالث برصيد 5 نقاط، فيما يأتى بطل توجو فى المركز الأخير برصيد نقطة واحدة.