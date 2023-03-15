شكرا لقرائتكم خبر عن قبل موقعة الأبطال.. صلاح يرفض برشلونة من أجل ريال مدريد والان مع التفاصيل

محمد الفلاح - كشف خايمي بابون المدرب الخاص بمحمد صلاح لاعب منتخب مصر ونادي ليفربول الانجليزي عن انتماء جناح الريدز.

وقال خايمي بابون:” كنت أقول لـ محمد صلاح يجب عليك للانضمام إلى برشلونة وكان يقول لي لا، لأن حلمي هو الانضمام إلى ريال مدريد منذ الطفولة “.

البعض من جمهور ريال مدريد على مواقع التواصل الاجتماعي أظهر رفضه بشأن التعاقد مع محمد صلاح خاصة وأنه صرح في أكثر من مرة بأنه يريد الانتقام من الريال والفوز عليهم.

بينما يرى البعض الآخر أن صلاح لاعبا مهما وصاحب خبرات في أوروبا والتعاقد معه سيكون مفيد خاصة وأن الريال يعاني بسبب الجناح الأيمن ومع اقتراب رحيل ماركو أسينسيو.

مما يثير حالة من التردد الشديدة حول إنضمام صلاح إلى ريال مدريد فى الموسم المقبل من عدمه.



موعد مباراة الريال وليفربول

ومن المقرر أن يستضيف ريال مدريد نظيره ليفربول اليوم الأربعاء، ضمن منافسات إياب دور ال16 من دوري أبطال أوروبا، على أن تقام المباراة فى تمام الساعة العاشرة مساءا بتوقيت القاهرة، والساعة الحادية عشر مساءا بتوقيت مكة المكرمة.

يجدر بالذكر أن ريال مدريد تمكن فى التفوق بمواجهة الذهاب التى أقيمت بالآنفيلد بنتيجة 2/5.