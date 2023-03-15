الامارات | العراق يهزم اليابان ويبلغ نهائي كأس آسيا للشباب

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - بلغ منتخب العراق نهائي كأس آسيا للشباب تحت 20 عاماً بفوزه اليوم على اليابان بركلات الترجيح 5-4 بعد تعادلهما 1-1 في الوقت الأصلي و2-2 في الإضافي، على استاد جار في طشقند. ويلتقي العراق في النهائي المقرر السبت الفائز بين أوزبكستان المضيفة وكوريا الجنوبية، المقامة لاحقاً على استاد بونيودكور في العاصمة الأوزبكية.

تقدّم العراق عبر علي جاسم (12)، لكن اليابان أدركت التعادل في وقت متأخر بواسطة تاكاكورا ايناغا (83). تقدّم العراق من جديد عبر محمد جميل (103)، قبل أن تعادل اليابان مرّة ثانية عن طريق ناوكي كوماتا (118)، ثم ابتسمت ركلات الترجيح للمنتخب العراقي 5-4. وكان العراق حلّ وصيفاً في مجموعته بأربع نقاط وراء أوزبكستان (7)، بعد فوزه على إندونيسيا 2-0، خسارته أمام أوزبكستان 0-1 ثم تعادله مع سوريا 1-1.

وفي ربع النهائي، تغلّب على إيران 1-0، ثم اليابان في المربع الأخير. ويُشار إلى أن المنتخبات الأربعة الأولى في البطولة، أي أوزبكستان وكوريا الجنوبية والعراق واليابان، تأهلت إلى كأس العالم للشباب تحت 20 عاماً 2023 في إندونيسيا. وانطلقت البطولة القارية في 1959، وتقام راهناً مرة كل سنتين، وقد شهدت تتويج كوريا الجنوبية 12 مرة (رقم قياسي)، فيما يحمل العراق اللقب خمس مرات آخرها في 2000.