شكرا لقرائتكم خبر عن فيريرا يكشف تفاصيل مواجهة الزمالك وشباب بلوزداد فى مؤتمر صحفى غداً والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد -

يكشف البرتغالي جوسفالدو فيريرا المدير الفني للزمالك تفاصيل مواجهة الفريق الأبيض مع شباب بلوزداد الجزائرى المقرر لها بعد غدٍ الجمعة ضمن منافسات الجولة الخامسة لمباريات دور المجموعات لبطولة دوري أبطال أفريقيا، من خلال مؤتمر صحفى يُعقد غداً الخميس.

ويتدرب الزمالك اليوم على أحد الملاعب القريبة من فندق الإقامة على أن يختتم استعداداته غدا للقاء الحاسم باستاد 5 جويلية المقرر أن يستضيف المباراة.

كان مسئولو شباب بلوزداد قاموا بنقل مباراتهم أمام الزمالك من ملعب عنابة إلى 5 جويلية للاستفادة بأكبر عدد من الجماهير حيث من المتوقع حضور 40 إلى 50 ألف مشجع.

ويدخل الزمالك المباراة فى المركز الثالث بجدول المجموعة برصيد 4 نقاط ويحتاج للفوز فى مباراتيه المقبلتين أمام شباب بلوزداد ثم أمام المريخ السودانى لضمان تأهله بشكل رسمى لدور الثمانية من البطولة بغض النظر عن نتائج الفرق الأخرى التى ربما تشهد العديد من المفاجأت، خاصة أن الأربع فرق لديهم الأمل فى الصعود وهو ما يعقد من موقف المجموعة.

وتضم قائمة الزمالك لخوض المباراة كل من: حراسة المرمى : محمد عواد – محمد صبحي - محمد نديم،خط الدفاع : حمزة المثلوثي – محمود حمدي " الونش" - محمد عبد الغني - حسام عبد المجيد – محمود شبانة - محمد طارق –أحمد فتوح.

خط الوسط : محمد أشرف "روقا" – عمرو السيسي – نبيل عماد دونجا – سيد عبد الله "نيمار" – سيف جعفر – أحمد سيد "زيزو" مصطفى شلبي - أحمد بلحاج - إبراهيما نداي ،خط الهجوم : سيف الدين الجزيري – ناصر منسي - يوسف أسامة نبيه - سامسون أكينيولا.