شكرا لقرائتكم خبر عن بعثة الأهلى تطير من جنوب أفريقيا للكاميرون.. صور والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - غادرت بعثة فريق الكرة بالنادي الأهلي جنوب أفريقيا منذ قليل متوجهة للكاميرون لمواجهة القطن المقرر لها السادسة مساء الجمعة المقبلة في الجولة الخامسة لدور المجموعات بدوري أبطال أفريقيا

ومن جانبه طالب السويسرى مارسيل كولر المدير الفنى للأهلى لاعبى الفريق بالتحلّى بروح العزيمة والإصرار فى مشوار الفريق بدورى أبطال أفريقيا وعدم الاستسلام بعد الخسارة الأخيرة من صن داونز بخمسة أهداف لهدفين، وتحدث كولر في جلسة مطوّلة عقدها مع اللاعبين خلال الساعات الماضية أكد لهم خلالها أن فرصة الفريق في التأهل لنصف نهائي دوري الأبطال مازالت قائمة وأن كانت نتائج الأخرين سيكون لها دور في التأهل، وشدد المدرب السويسري على أن الأهلي لابد أن يلعب للفوز في مباراة القطن بالكاميرون بدور المجموعات مُنتظراً نتيجة مباراة الهلال وصن داونز في الجولة ذاتها لأن نتيجتها ستكون حاسمة في مسألة تأهل الأهلي، وشدد المدرب السويسري على أن الأهلي فريق كبير ولابد أن يواصل الأداء بعزيمة وإصرار وحماس حتى لو تعرض لمثل هذه النتائج القاسية كما حدث في لقاء صن داونز الأخير.

وأكد كولر للاعبي الأهلي أن مثل هذه الكبوات تحدث لجميع الفرق والمنتخبات الكبرى ويجب أن يتعلّم منها الفريق للخروج سريعاً من هذه الكبوة والعودة مرة أخرى للإنتصارات والبطولات، وطالب المدير الفني لاعبيه بالاستفادة من دروس مباراة صن داونز حتى لا تتكرر مثل هذه الأخطاء وشدد لهم على أن الجماهير تنتظر منهم التصحيح والفوز على القطن بالكاميرون، ثم الفوز على الهلال السوداني بالقاهرة حتى لو كانت المباراة الأخيرة "تحصيل حاصل" للمارد الأحمر.