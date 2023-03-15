شكرا لقرائتكم خبر عن كولر يركز على الركلات الثابتة فى مران الأهلى قبل السفر للكاميرون والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - ركز مارسيل كولر المدير الفني للأهلي على تدريب لاعبيه على تسديد الكرات الثابتة على هامش مران الفريق الأحمر في جنوب إفريقيا وقبل التحرك إلى مدينة جاروا الكاميرونية استعدادا لخوض مباراته ضد القطن الكاميروني يوم الجمعة المقبل ضمن منافسات الجولة الخامسة من دور المجموعات لبطولة دوري أبطال إفريقيا.

وقام كولر بتخصيص مجموعة من اللاعبين لتسديد الركلات الثابتة، مثل بيرسي تاو وعلي معلول وأحمد قندوسي وطاهر محمد طاهر ومحمد هاني وحسين الشحات ومحمد مجدي أفشة ومحمود كهربا.

وغادرت بعثة الأهلي، برئاسة طارق قنديل، عضو مجلس الإدارة، جنوب إفريقيا اليوم متوجهة إلى الكاميرون؛ استعدادا لمباراة الفريق أمام القطن التي تقام يوم الجمعة المقبل، ضمن منافسات الجولة الخامسة لدور المجموعات بدوري أبطال إفريقيا.

وخاض الفريق ثلاث حصص تدريبية بمدينة بريتوريا عقب مباراة صن داونز، فيما حصل اللاعبون على راحة ٢٤ ساعة من البرنامج التدريبي الذي أعده الجهاز الفني.

وشارك محمد عبد المنعم مدافع الفريق في التدريبات الجماعية بعد تعافيه من آلام في العضلة الضامة.

كما عقد مارسيل كولر، المدير الفني للفريق، محاضرات بالفيديو مع اللاعبين داخل فندق الإقامة؛ للحديث في كافة الجوانب الفنية والخططية الخاصة بمباراة القطن.

وخاض الفريق مرانه الختامي على ملعب الجامعة بمدينة بريتوريا صباح اليوم واشتمل التدريب على جزء بدني، وتنفيذ الجانب الخططي خلال تدريبات الكرة.