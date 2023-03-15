شكرا لقرائتكم خبر عن مسئولو السفارة المصرية فى الجزائر يزورون بعثة الزمالك والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - حرص مسئولو السفارة المصرية في الجزائر على زيارة بعثة فريق الزمالك في فندق الإقامة، وتواجد السفير مختار وريدة، والمستشار هاني ديميري نائب السفير والقنصل محمود مرشد في مقر إقامة البعثة استعدادا للقاء شباب بلوزداد الجزائري في دوري أبطال أفريقيا.

كان في استقبال مسئولي السفارة كل من جمال عبد الحميد عضو المجلس ورئيس البعثة وخالد لطيف أمين الصندوق وأمير مرتضى المشرف على الكرة وإسماعيل يوسف مدير الكرة.

ومن المقرر أن يخوض الزمالك تدريبه الأول في الجزائر في الخامسة مساء اليوم استعدادا للقاء المقبل أمام شباب بلوزداد على أن يخوض الفريق مرانه الأساسي غدا على ملعب المباراة. وتضم قائمة الزمالك لخوض المباراة كلا من: حراسة المرمى : محمد عواد – محمد صبحي – محمد نديم خط الدفاع : حمزة المثلوثي – محمود حمدي ” الونش” – محمد عبد الغني – حسام عبد المجيد – محمود شبانة – محمد طارق –أحمد فتوح. خط الوسط : محمد أشرف “روقا” – عمرو السيسي – نبيل عماد دونجا – سيد عبد الله “نيمار” – سيف جعفر – أحمد سيد “زيزو” – مصطفى شلبي – أحمد بلحاج – إبراهيما نداي . خط الهجوم : سيف الدين الجزيري – ناصر منسي – يوسف أسامة نبيه – سامسون أكينيولا