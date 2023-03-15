شكرا لقرائتكم خبر عن حمزة الجمل يقرر إلغاء ودية الإسماعيلى مع بروكسى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قرر حمزة الجمل المدير الفنى للنادى الاسماعيلى إلغاء ودية فريقه مع بروكسى والتى كان مقررا لها غدا الخميس ومنح اللاعبين راحة من التدريبات استعدادا لمواجهة غزل المحلة بدور الستة عشر لكأس رابطة الأندية المحترفة.

يخوض فريق الإسماعيلى بقيادة حمزة الجمل اليوم الأربعاء أولى مبارياته الودية خلال فترة توقف الدورى، حيث يواجه نظيره حرس الحدود فى القاهرة.

وترك مجلس إدارة الإسماعيلى الأمور الفنية لحمزة الجمل دون التدخل فيها لأنه حق أصيل للمدرب، والمجلس فقط يرسم السياسات التى نسير عليها فقط إداريا.

وطلب حمزة الجمل من اللاعبين ضرورة بذل الجهد فى الفترة المقبلة، من أجل استعادة سكة الانتصارات والتقدم فى جدول الترتيب لإعادة الفريق لمكانه الطبيعى والابتعاد من مراكز الهبوط.

وتعادل الإسماعيلى مع فاركو سلبياً فى آخر ظهور بالدورى وتنتظره مباراة مهمة أمام سيراميكا فى الثالث من أبريل المقبل فى الدورى.

وقرر أبو بكر الحديدى، رئيس مجلس إدارة نادى الإسماعيلى، فتح صفحة جديدة مع كل اللاعبين من أجل مساندتهم فى الفترة المقبلة لإعادة الفريق للطريق الصحيح مرة أخرى فى بطولة الدورى.

ويعقد أبو بكر الحديدى العديد من الجلسات مع اللاعبين من أجل منحهم الثقة والعودة مستواهم المميز من أجل تحقيق الفوز وتجميع النقاط فى الفترة المقبلة.

ووعد رئيس مجلس إدارة نادى الإسماعيلى اللاعبين ببذل كل الجهد فى إزالة العقبات أمامهم، ليكون تركيزهم داخل الملعب فقط ويعيدون البسمة مرة أخرى لجماهير الإسماعيلية.