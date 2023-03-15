شكرا لقرائتكم خبر عن الأهلى يتصدر ترتيب دورى محترفى اليد قبل الجولة الثامنة بالمرحلة الثانية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يتصدر فريق كرة اليد بالنادى الأهلى ترتيب جدول دورى المحترفين للرجال قبل إنطلاق الجولة الثامنة بالمرحلة الثانية غدا الخميس وذلك برصيد 20 نقطة.

فيما جاء نادى الزمالك فى المرتبة الثانية برصيد 19 نقطة، ليحل سبورتنج ثالثا برصيد 15 نقطة.

تقام " غدا الخميس، 3 مواجهات قوية على صعيد ثامن جولات المرحلة الثانية بدورى المحترفين لكرة اليد للرجال للموسم المحلى 2022/2023،بين كلا من،البنك الأهلى مع الأهلى وسبورتنج مع طلائع الجيش والزمالك مع سموحة.

فيما تقام الجولة التاسعة الجمعة بلقاءات بين كلا من، الأهلى مع سبورتنج والزمالك مع البنك الأهلى وسموحة مع طلائع الجيش.

وحددت لجنة المسابقات باتحاد كرة اليد، برئاسة سعيد عبد المنعم، 26 مارس الجارى موعدا لدور ربع نهائى كأس مصر لكرة اليد للرجال للموسم المحلى 2022 / 2023، بدلا من 19 من شهر فبراير.

كما حدد الاتحاد المصرى لكرة اليد مواعيد مباريات دور نصف نهائى ونهائى كأس مصر لرجال كرة اليد للموسم المحلى 2022 / 2023، والتى تقرر لها 13 أبريل المقبل لمباريات نصف النهائى، و14 من الشهر نفسه للمباراة النهائية.