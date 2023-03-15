شكرا لقرائتكم خبر عن بدء فاعليات المعسكر الثانى لحكام الدورى الممتاز والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تواصل لجنة الحكام باتحاد الكرة معسكر حكام الدورى الممتاز بأحد فنادق القاهرة، تحت إشراف لجنة الحكام باتحاد الكرة ورئاسة البرتغالى فيتور بيريرا.

وحضر فعاليات المعسكر محمد فاروق نائب رئيس اللجنة، توفيق السيد مسئول مسابقات القسم الأول، أحمد أبو العلا مسئول إدارى اللجنة، تونى عثمان مدير العلاقات العامة باللجنة، وأيمن دجيش، مجدى رزق، حمدى القاضى، وجيمس حنا، وفريد سلطان.

واستقرت لجنة الحكام، بعد الاتفاق مع محمد فاروق نائب رئيس اللجنة وأعضاء اللجنة أحمد أبو العلا وتوفيق السيد وأيمن دجيش، على إقامة المعسكر على 3 مراحل تضم كل مرحلة 50 حكما من حكام الدوري الممتاز.













ويسعى بيريرا لاستغلال فترة التوقف المقبلة للوقوف على قدرات وإمكانيات الحكام المصريين، بعدما اطلع على بعض المباريات الأخيرة في الدورى وابدى رضاه عن مستوى الحكام بشكل عام.

وعقد البرتغالي فيتور بيريرا رئيس لجنة الحكام اجتماعه الأول مع لجنة الحكام الرئيسية بالاتحاد المصري لكرة القدم، وحضرها محمد فاروق نائب رئيس اللجنة، توفيق السيد مسئول مسابقات القسم الأول، أحمد أبو العلا مسئول إدارى اللجنة، تونى عثمان مسئول العلاقات العامة باللجنة، مجدى رزق، مجدى القاضى وفريد سلطان.

وتحدث بيريرا فى بداية الاجتماع عن أسلوب العمل فى المرحلة القادمة، وضرورة تكاتف الجميع والعمل بروح الفريق خلال الفترة المقبلة ،وأبدى سعادته بالعمل والتواجد فى مصر لمدة عام ونصف.

وأضاف رئيس لجنة الحكام أن هناك خطة عمل لتطوير المنظومة التحكيمية، والعمل مع جيل جديد من الحكام خلال الفترة القادمة.