كيف يستعد الأهلى لمواجهة القطن الكاميرونى بدورى الأبطال ؟

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القاهرة - سامية سيد - يستعد فريق الاهلى بقيادة السويسرى مارسيل كولر لخوض مباراة مصيرية أمام القطن الكاميرونى بالجولة الخامسة لدور المجموعات بدوري أبطال أفريقيا ، وهو مانلقى عليه الضوء في السطور التالية..

ج: يحل فريق الاهلى ضيفاً ثقيلا على القطن الكاميرونى فى السادسة مساء الجمعة المقبل، بالجولة الخامسة لدور المجموعات بدوري أبطال أفريقيا.

س: ماهو موعد مباراة الاهلى والقطن الكاميرونى ؟

س: متى تتوجه بعثة الاهلى للكاميرون لمواجهة القطن ؟

ج: توجهت بعثة الفريق الأول لكرة القدم بالنادى الأهلى لجنوب أفريقيا ظهر اليوم الأربعاء إلى الكاميرون لخوض مباراة القطن الكاميروني التي تجمع الفريقين مساء الجمعة المقبل.

س: كيف يستعد الاهلى لمواجهة القطن ؟

ج: فضل جهاز الأهلى البقاء فى جنوب أفريقيا عدة أيام بعد خوض مباراة صن داونز استعداداً للتوجه للكاميرون لخوض مباراة القطن 17 مارس الجارى فى الجولة قبل الأخيرة لدور المجموعات الذى يختتمه الأهلى بمواجهة الهلال السودانى بالقاهرة.

س: ماهى القناة الناقلة لمباريات الاهلى في دوري الابطال ؟

ج: تنقل قنوات beIN Sports مباريات الأهلى في دوري أبطال أفريقيا كونها الناقل الحصرى لمباريات البطولة الأفريقية.

س: ماذا عن موقف المصابين في الاهلى من مواجهة القطن ؟

ج: تأكد جاهزية حسين الشحات وخالد عبد الفتاح ومحمد عبد المنعم لاعبى الفريق للمباراة.