شكرا لقرائتكم خبر عن تفاصيل المران الختامى للأهلى قبل السفر إلى الكاميرون والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - خاض الفريق الأول لكرة القدم بالنادى الأهلى، مرانه الختامى فى جنوب إفريقيا صباح اليوم على ملعب جامعة بريتوريا قبل السفر إلى الكاميرون.

وتوجهت بعثة الأهلى إلى الكاميرون فى الثانية والنصف ظهر اليوم؛ استعدادا لمباراة الفريق أمام القطن الكاميرونى المقرر لها يوم الجمعة المقبل، ضمن منافسات الجولة الخامسة لدور المجموعات بدورى أبطال إفريقيا.

وعقد مارسيل كولر، المدير الفنى للفريق، محاضرة مع اللاعبين، قبل انطلاق المران وخاض اللاعبون فقرة إحماء ثم أعقبها تدريبات بدنية قبل تنفيذ الجزء الخططى فى تدريبات الكرة.

وكان فريق الكرة قد تناول وجبة الإفطار فى السابعة والنصف صباح اليوم، فيما بدأ المران فى التاسعة على ملعب الجامعة بمدينة بريتوريا، وعاد الفريق إلى فندق الإقامة لتناول وجبة الغداء قبل التحرك ومغادرة مدينة بريتوريا والتوجه إلى مطار جوهانسبرج.