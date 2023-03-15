الامارات | "الليغا" تنتقد بشدة "فيفا" بسبب كأس العالم ومونديال الأندية الجديد

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - انتقدت رابطة دوري الدرجة الأولى الإسباني لكرة القدم (الليغا) الاتحاد الدولي (فيفا) بشدة، وذلك بسبب "تجاهله التام" لأهمية البطولات المحلية بعد تغيير نظام كأس العالم للأندية لتصبح بمشاركة 32 فريقا، وزيادة عدد مباريات كأس العالم إلى 104. وقبل الجمعية العمومية في رواندا، أعلن الفيفا أمس زيادة عدد مباريات كأس العالم 2026 إلى 104 بدلا من 64 في ظل زيادة عدد المنتخبات إلى 48.

وأقر فيفا إقامة كأس العالم للأندية كل أربعة أعوام بمشاركة 32 فريقا بدءا من يونيو حزيران 2025. وقالت رابطة الدوري الإسباني في بيان "الفيفا يواصل سوء التصرف المتمثل في اتخاذ قرارات من جانب واحد بشأن جدول كرة القدم، ويتجاهل أهمية البطولات المحلية، ومجتمع كرة القدم بشكل عام. "فيفا يتجاهل الأضرار المحلية على بطولات الدوري حول العالم جراء هذه القرارات. لم تتم مشاورة بطولات الدوري بشأن أي تغيير، وخاصة كأس العالم للأندية".

وأضافت "هذه القرارات لا تأخذ في الحسبان التأثير الرياضي والاقتصادي على البطولات الدوري المحلي والأندية واللاعبين بزيادة الجدول المزدحم في الأساس. الفيفا ينظر بعين الاعتبار إلى مجموعة صغيرة من الأندية واللاعبين".

وأشارت رابطة الدوري الإسباني إلى أن مجلس بطولات الدوري، وهي الهيئة التي تمثل بطولات دوري المحترفين "سيدرس قرارات فيفا ويقرر الخطوات المناسبة التالية". وفي ديسمبر انتقد مجلس بطولات الدوري إقامة كأس العالم للأندية بمشاركة 32 فريقا، وقال إنه ستكون لها عواقب وخيمة على اقتصاد كرة القدم وصحة اللاعبين. وكان مجلس فيفا أقر التغييرات. ويضم المجلس 37 عضوا من بينهم جياني إنفانتينو رئيس الفيفا و28 اتحادا وطنيا. ويشارك الاتحاد الأوروبي (اليويفا) في عضوية مجلس الفيفا.