بسبب الحارس الجديد.. شوبير مهاجما جمهور الأهلي: هو انت ليه مش على المُرة معاه؟

الشارقة - اميمة ياسر -

شن الإعلامي أحمد شوبير هجوما قويا على جماهير النادي الأهلي، بسبب المطالبة بالتعاقد مع حارس مرمى جديد، على خلفية تراجع مستوى محمد الشناوي خلال الفترة الماضية.

وقال شوبير، في تصريحات إذاعية نقلها موقع "القاهرة 24"، إن "حراسة المرمى الأمور بتبقى دائما متغيرة، يعني الشناوي يكون متألق في فترة بنلاقي الجميع بيشيد، ولما يمر بفترة مش كويسة وغير موقف تلاقي الجميع يقول الأهلي محتاج حارس مرمى، لكن الأمور مش بتدار كده."

وأضاف الإعلامي: "الأهلي يمتلك 4 حراس على أعلى مستوى، سواء كان الشناوي أو علي لطفي أو أحمد شوبير أو حمزة علاء، اللي يتواجد ضمن منتخب الأولمبي، وحارس جيد، وعلي لطفي حارس جيد جدا ولما بيلعب بيكون كويس".

وأوضح حارس مرمى الأهلي ومنتخب مصر السابق: "مشكلة حراس الأهلي وحظهم أن عندهم محمد الشناوي حارس مصر الأول، ومصطفى شوبير لما لعب كان كويس جدا لدرجة أن الجماهير استغربت، لكن فيه حارس أساسي وهو الشناوي ودي هي كرة القدم في العالم كله لابد من وجود حارس أساسي."

وتابع: "بنسمع اللي بينادوا ويقولوا الأهلي محتاج حارس مرمى، خلاص اثبت على موقفك، وبعدين نلاقي علي لطفي يلعب، يطلعوا يقولوا ده ظلم المفروض يدولوا فرصة كاملة، وبعدين لما مصطفى شوبير يلعب يقولوا ده بيلعب عشان خاطر أبوه."

وشدد أحمد شوبير: "لو الأهلي فكر في التعاقد مع حارس جديد بردوا كل واحد هيكون برأي، هيقولك ده المهدي سليمان عنده 40 سنة وعبد المنصف اعتزل ومش هيعجبهم حد، هو جمهور الأهلي ديما مش بيقول على الحلوة والمرة معاه، هو أنت ليه مش على المرة معاه دلوقتي وتخليك ورا حارسك."