١١ لاعبا يغيبون عن بطل جنوب إفريقيا.. موعد مباراة الهلال وصن داونز المصيرية في دوري الأبطال

الشارقة - اميمة ياسر - يستضيف الهلال السوداني، نظيره صن داونز الجنوب أفريقي، في الثالثة عصر السبت المقبل، على ملعب "الهلال"، ضمن منافسات الجولة الخامسة لدور المجموعات ببطولة دوري أبطال أفريقيا.

يحتل الهلال وصافة جدول ترتيب المجموعة الثانية بدوري أبطال أفريقيا، وفي رصيده 9 نقاط خلفًا لفريق صن داونز المتصدر برصيد 10 نقاط فيما يأتي النادي الأهلي ثالثًا برصيد 4 نقاط وأخيرًا القطن الكاميروني بدون رصيد من النقاط.

حسم فريق صن داونز الجنوب أفريقي تأهله بشكل رسمي إلي ربع نهائي دوري أبطال أفريقيا على رأس المجموعة الثانية، حتي في حالة خسارة أخر جولتين بمنافسات دور المجموعات.

ويخوض فريق الهلال السوداني مباراة صن داونز، من أجل حسم الفوز وإنتزاع الثلاث نقاط والتأهل إلي الدور ربع النهائي من مسابقة دوري الأبطال برفقة برازيل أفريقيا، بدون النظر إلي نتيجة الأهلي أمام القطن الكاميروني في نفس الجولة.

وفيما يخص فرص صعود الأهلي إلي ربع نهائي دوري أبطال أفريقيا، يحتاج المارد الأحمر الفوز على القطن خارج ملعبه ثم الهلال بالقاهرة والوصول إلى 10 نقاط، وينتظر في الوقت نفسه هدية من صن داونز بالفوز على الهلال فى السودان من أجل التأهل.

وفي حال تعادل الهلال مع صن داونز فإن الأهلي يحتاج للفوز بفارق هدفين بالجولة الأخيرة ضد الفريق السوداني من أجل التفوق بالمواجهات المباشرة.

١١ لاعبا يغيبون عن صن داونز

وأعلن نادي صن داونز الجنوب إفريقي عن إصابة 11 لاعباً قبل 4 أيام من مواجهة الهلال السوداني.

ونشر النادي الجنوب إفريقي تغريدة أعلن فيها غياب 11 لاعبا عن قائمة الفريق، وجاءت قائمة إصابات صنداونز كالتالي:

روشين دي روك.. إصابة في أوتار الركبة.

ريفالدو كويتزي.. إصابة في أوتار الركبة.

ليبونغ مابوي.. إصابة في الركبة.

جاستون سيرينو.. إصابة في الكاحل.

ليسيدي كابينغا.. عدم الجاهزية البدنية.

سفيليلي مخلليس.. إصابة في الفخذ.

بونجاني زونغي.. إصابة في الركبة.

أبوبكر ناصر.. إصابة في الكاحل.

جيفت موتوبا.. عدم الجاهزية البدنية.

سافيدرا.. عدم الجاهزية البدنية.

ثابيسو كوتوميلا.. عدم الجاهزية البدنية.

القناة الناقلة

تذاع مباراة الهلال السوداني ضد صن داونز، في الجولة الخامسة بدور المجموعات لبطولة دوري أبطال أفريقيا، على قناة beIN Sports4.