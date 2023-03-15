شكرا لقرائتكم خبر عن إنبى يجهز تراورى ببرنامج بدنى بعد إصابته بنزلة برد والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - وضع الجهاز الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادى إنبى برنامج بدنى لـ "إيريك تراورى" بعد إصابته بنزلة برد تسببت في غيابه عن مواجهة الزمالك الماضية وأقيمت على استاد القاهرة ضمن منافسات الجولة الواحدة والعشرين من عمر مسابقة الدورى المصرى الممتاز وانتهت بفوز الفريق البترولى بثنائية نظيفة.

ويرغب تامر مصطفى المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادى إنبى في تجهيز تراورى لمباراة بيراميدز المقبلة في كأس رابطة الأندية المحترفة خصوصاً أن اللاعب من العناصر والركائز الأساسية في صفوف الفريق البترولى.

في سياق مختلف كشف محمد إسماعيل، مدير الكرة بالفريق الأول لكرة القدم بنادى إنبى، أن تامر مصطفى، المدير الفنى، استعد لمواجهة الزمالك منذ 4 أيام، وتمكن من فرض أسلوبه على الفريق الأبيض وحقق الفوز.

وقال مدير الكرة بنادى إنبى، إن مجلس الإدارة برئاسة أيمن الشريعى رصد مكافأة خاصة لكل لاعب فى الفريق البترولى قدرها 30 ألف جنيه بعد الفوز على الزمالك، موضحاً أن ن سياسة نادى إنبى حاليا تتمثل فى الاعتماد على أبناء النادى الناشئين، مختتما حديثه عن هبوط مستوى الكرة المصرية الفترة الأخيرة.

وحقق إنبى الفوز على الزمالك بهدفين دون مقابل، فى المباراة التي جرت بينهما باستاد القاهرة في الجولة الـ21 للدورى، أحرز الهدف الأول التونسى رفيق كابو، هداف الفريق البترولى، بعد تمريرة من محمد حمدي، لاعب وسط إنبى، وضعت زميله كابو في انفراد تام بالمرمى، فسدد الأخير كرة أرضية مرت من بين أقدام محمد صبحي وسكنت منتصف المرمى، وأضاف زميله على فوزى الهدف الثانى في الدقيقة 67.

بهذه النتيجة ارتفع رصيد إنبى إلى 20 وارتفع للمركز الثالث عشر، بينما تجمد رصيد الزمالك عند 33 نقطة في المركز الخامس للدورى.