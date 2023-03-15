شكرا لقرائتكم خبر عن استشارى التغذية يكشف تفاصيل برنامج بعثة الأهلى فى الكاميرون والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكد الدكتور إيهاب على، استشارى التغذية للفريق الأول للكرة بالنادى الأهلى، على تجهيز برنامج غذائى خاص يتناسب مع نقص الأوكسجين فى الكاميرون، خلال فترة وجود بعثة الأهلى بمدينة جاروا، والتى تبدأ اليوم الأربعاء ولحين الانتهاء من مباراة القطن الكاميرونى التى تقام يوم الجمعة المقبل ضمن منافسات دورى أبطال إفريقيا.

وقال استشارى التغذية: إن نقص الأوكسجين فى الكاميرون سيتم تعويضه بالمحاليل الملحية وأغذية مضادة للأكسدة والتى تحتوى على النترات وفيتامين سى والتى تساعد على سرعة امتصاص الدم للأوكسجين مع مراعاة وقت المباراة، وخلال التدريبات والتى سيتم خلالها عمل وقفة كل 12 دقيقة لتعويض الجسم بالماء وبالمحاليل الملحية.

وأشار إلى اصطحاب بعض الأغذية الضرورية من جنوب إفريقيا إلى الكاميرون لضمان التغذية السليمة خلال تواجد البعثة بمدينة جاروا.

كما أكد استشارى التغذية على تنفيذ البرنامج الغذائى الخاص لفترة الإقامة فى جنوب إفريقيا والذى اشتمل على الفيتامينات والمعادن والأملاح، مع تناول بعض المعادن مثل الكالسيوم والصوديوم والبوتاسيوم لتعويض فقدها نتيجة درجة الحرارة العالية ونقص الأوكسجين.