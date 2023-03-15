شكرا لقرائتكم خبر عن بيراميدز يوضح سبب غياب بلاتى توريه ولاكى عن مواجهة الجيش الملكى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يفقد فريق نادي بيراميدز، الثنائي بلاتي توريه لاعب الوسط البوركيني، والمهاجم الجنوب أفريقي فخري لاكاى فى رحلة المغرب لمواجهة الجيش الملكي في إطار مباريات كأس الكونفدرالية.

ويحل بيراميدز ضيفا على نظيره نادي الجيش الملكي في التاسعة من مساء الأحد على استاد الأمير مولاي عبد الله بمدينة الرباط في خامس جولات دور المجموعات من بطولة كأس الكونفدرالية الأفريقية.

ويغيب بلاتي توريه بسبب حصوله على بطاقة صفراء ثالثة في مباراة أسكو كارا التوجولي الماضية ليغيب بسبب الإيقاف عن مواجهة الجيش الملكي بالمغرب.

وفي المقابل، يغيب فخري لاكاي عن الرحلة بسبب إصابته بتمزق في العضلة الخلفية يغيب على إثره عن الملاعب قرابة 6 أسابيع كاملة للعلاج والتأهيل تحت إشراف الجهاز الطبي.