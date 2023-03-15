شكرا لقرائتكم خبر عن الأهلى يواصل التدريبات استعدادا لمواجهة القطن الكاميرونى.. صور والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - واصل فريق الأهلى التدريبات اليوم الأربعاء في جنوب أفريقيا، استعدادا لمواجهة القطن الكاميرونى مساء الجمعة المقبل في إطار منافسات الجولة الخامسة من دور المجموعات بدورى أبطال أفريقيا.

وتغادر بعثة الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي جنوب إفريقيا اليوم الأربعاء، متوجهة إلى الكاميرون لخوض مباراة القطن الكاميروني التي تجمع الفريقين مساء الجمعة المقبل.

وفضل جهاز الأهلى البقاء فى جنوب أفريقيا عدة أيام بعد خوض مباراة صن داونز استعداداً للتوجه للكاميرون لخوض مباراة القطن 17 مارس الجارى فى الجولة قبل الأخيرة لدور المجموعات الذى يختتمه الأهلى بمواجهة الهلال السودانى بالقاهرة.

ويلعب الأهلي ضمن المجموعة الثانية التي تضم معه كلًّا من صن داونز الجنوب إفريقي والهلال السوداني والقطن الكاميروني.

طالب السويسري مارسيل كولر المدير الفني للأهلي ، لاعبي الفريق بالتحلّي بروح العزيمة والإصرار في مشوار الفريق بدوري أبطال أفريقيا وعدم الإستسلام بعد الخسارة الأخيرة من صن داونز بخمسة أهداف لهدفين ، وتحدث كولر في جلسة مطوّلة عقدها مع اللاعبين خلال الساعات الماضية أكد لهم خلالها أن فرصة الفريق في التأهل لنصف نهائي دوري الأبطال مازالت قائمة وأن كانت نتائج الأخرين سيكون لها دور في التأهل، وشدد المدرب السويسري على أن الأهلي لابد أن يلعب للفوز في مباراة القطن بالكاميرون يوم الجمعة المقبل بدور المجموعات مُنتظراً نتيجة مباراة الهلال وصن داونز في الجولة ذاتها لأن نتيجتها ستكون حاسمة في مسألة تأهل الأهلي، وشدد المدرب السويسري على أن الأهلي فريق كبير ولابد أن يواصل الأداء بعزيمة وإصرار وحماس حتى لو تعرض لمثل هذه النتائج القاسية كما حدث في لقاء صن داونز الأخير.

وأكد كولر للاعبي الأهلي أن مثل هذه الكبوات تحدث لجميع الفرق والمنتخبات الكبرى ويجب أن يتعلّم منها الفريق للخروج سريعاً من هذه الكبوة والعودة مرة أخرى للانتصارات والبطولات ، وطالب المدير الفني لاعبيه بالاستفادة من "دروس" مباراة صن داونز حتى لا تتكرر مثل هذه الأخطاء وشدد لهم على أن الجماهير تنتظر منهم التصحيح والفوز على القطن بالكاميرون يوم الجمعة المقبل ، ثم الفوز على الهلال السوداني بالقاهرة حتى لو كانت المباراة الأخيرة "تحصيل حاصل" للمارد الأحمر .