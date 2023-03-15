شكرا لقرائتكم خبر عن محمد غرابة: مؤتمر صحفى لفيتوريا السبت للإعلان عن تفاصيل معسكر مباراتى مالاوي والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلن محمد غرابة مدير المنتخب الوطنى، إن البرتغالى روى فيتوريا المدير الفنى للفراعنة سيعقد مؤتمر صحفى فى الثانية ظهر السبت المقبل بمقر اتحاد الكرة للإعلان عن تفاصيل معسكر مباراتى مالاوى المقرر لهما يومى 24 و28 مارس الجارى فى الجولة الثالثة والرابعة للتصفيات المؤهلة لكأس أمم أفريقيا 2024 المقرر إقامتها بكوت ديفوار.

كما يتحدث روى فيتوريا عن قائمة اللاعبين المختارة لمباراتى مالاوى والتى سيتم الإعلان عنها صباح يوم 18 مارس الجارى.

ويعلن الجهاز الفنى لمنتخب مصر القائمة النهائية للاعبين المحترفين والمحليين 17 مارس الجارى، استعدادًا لمباراتى مالاوى، وتحدد يوم 24 مارس الجارى موعدًا لمباراة الجولة الثالثة باستاد القاهرة فى التاسعة مساءً، بينما حدد منتخب مالاوي الساعة الثالثة يوم 28 مارس موعدًا لاستضافة منتخب مصر فى الجولة الرابعة للتصفيات.