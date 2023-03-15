شكرا لقرائتكم خبر عن جوارديولا يوجه رسالة نارية لـ هالاند والان مع التفاصيل

محمد الفلاح - قام بيب جوارديولا المدير الفني لفريق مانشستر سيتي، بتوجيه رسالة للاعب الفريق إيرلينج هالاند، عقب تألقه أمام لايبزيج أمس.

وأحرز هالاند ميجا هاتريك أمس، في شباك لايبزيج، في المباراة التي فاز بها مانشستر سيتي بسباعية نظيفة دون رد من لايبزيج.

وقال جوارديولا: 5 أهداف في 60 دقيقة، إنه رجل مذهل، موهبة ضخمة، لديه قوة وعقلية، إنه فائز متسلسل.

وتابع: المشكلة هي أنه في كل مرة لا يسجل (هالاند) فيها هدفين أو ثلاثة سيتم انتقاده، حالته تُعد هدية بالنسبة لنا، إنه لاعب كبير، لقدسجل 5 أهداف وكان لديه 30-35 لمسة للكرة، هذا ما كنا نبحث عنه.

وعن استبداله: إذا حقق ذلك الإنجاز وهو في سن الـ22، سيتكون حياته مملة!.

واختتم: لقد كان أداءً جيدًا حقًا من الدقيقة الأولى حتى النهاية من الجميع.