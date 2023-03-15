شكرا لقرائتكم خبر عن ماذا يقدم أنشيلوتي أمام ليفربول بدوري الأبطال؟ إحصائية مميزة والان مع التفاصيل

محمد الفلاح - يشهد ملعب سانتياجو برنابيو قمة كروية بين فريق ريال مدريد الإسباني ونظيره نادي ليفربول الإنجليزي، مساء اليوم الأربعاء، وذلك في إطار منافسات دور الـ 16 من بطولة دوري أبطال أوروبا.

ويسعي ريال مدريد من خلال مواجهة الليلة، لتجنب أي مفاجأت ممكنة أمام ليفربول، خاصة أن الفريق المدريدي قد تمكن من تحقيق فوزا مريحا على نظيره الإنجليزي فى مواجهة الذهاب بالآنفيلد.

و خاض المدرب الإيطالي كارلو أنشيلوتي، المدير الفني لنادي ريال مدريد، 18 مباراة أمام ليفربول، حيث فاز المدرب الإيطالي في 10 مباريات، وتعادل في 3 لقاءات، وخسر في 5 مباريات.



ليفربول يسعي لكسر شوكة الريال

هذا ويمثل ريال مدريد عقدة كبيرة فى مسيرة ليفربول بدوري الأبطال خلال السنوات الأخيرة، حيث فشل الريدز فى تحقيق لقبي لدوري الأبطال فى الفترة السابقة، بسبب الخسارة من الريال فى المباراة النهائية.

بجانب أن قرعة دوري الأبطال، قد ساهمت فى وقوع ليفربول فى ورطة هذا الموسم بمواجهة النادي الملكي بالدور ثمن النهائي، والذي يحتاج الريدز لمعجزة لتجاوزه، وتجنب سيناريو الخروج المبكر.



موعد مباراة الريال وليفربول

ومن المقرر أن يستضيف ريال مدريد نظيره ليفربول اليوم الأربعاء، ضمن منافسات إياب دور ال16 من دوري أبطال أوروبا، على أن تقام المباراة فى تمام الساعة العاشرة مساءا بتوقيت القاهرة، والساعة الحادية عشر مساءا بتوقيت مكة المكرمة.