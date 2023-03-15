شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر تعرف على معلق مباراة نابولي وآينتراخت فرانكفورت في دوري أبطال أوروبا 2023 والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - تعرف على معلق مباراة نابولي وآينتراخت فرانكفورت في إياب دور الـ16 من دوري أبطال أوروبا 2022-2023، وما هي القنوات الناقلة.

أصبحت مباريات نابولي في الآونة الأخيرة مرادفًا للمتعة والإثارة محليًا، والجميع يترقب كيف سينجح الفريق أوروبيًا، والبداية من بوابة آينتراخت فرانكفورت.

فاز النادي الإيطالي في ألمانيا بهدفين نظيفين ووضع قدمه في ربع النهائي، ويأمل في الفوز مجددًا وتأكيد تواجده وسط أفضل 8 فرق أوروبية.



فرانكفورت ليس في أفضل أحواله، حيث تعادل في آخر مباراتين في الدوري الألماني وهُزم بينهما من نابولي، وهو الأمر المطمئن لنادي الجنوب أن المباراة قد تكون في المتناول.

وفي ظل تألق ثنائية كفاراتسخيليا وفيكتور أوسيمين، يُنتظر أن يتلقى الألمان هزيمة كبيرة في سان باولو، إلا لو نجحت كتيبة أوليفر جلاسنر في تحقيق مفاجأة غير متوقعة.

ارتبط اسم نابولي في الآونة الأخيرة بالمعلق فارس عوض الذي لا يتوقف عن مغازلة كتيبة لوتشيانو سباليتي، مما يطرح أسئلة كثيرة حول من يعلق على مباراة نادي الجنوب في دوري الأبطال.



يمكنك متابعة مباراة نابولي وآينتراخت فرانكفورت من خلال قناة "بي إن سبورتس" الناقل الحصري لمباريات دوري أبطال أوروبا.

وستتواجد القمة الألمانية الإيطالية عبر قناة "beIN Sports HD 2 Premium".



لن يكون فارس عوض معلقًا على مباراة نابولي وفرانكفورت، باعتبار أن المباراة ستكون عبر قناة بي إن سبورتس.



القناة البنفسجية أسندت مهمة التعليق على مجريات المباراة للمعلق المصري الشهير "علي محمد علي".



تقام مباراة نابولي وآينتراخت فرانكفورت مساء الأربعاء الموافق 15 مارس/آذار 2023، على ملعب سان باولو.

وتنطلق صافرة بداية المباراة في العاشرة مساءً بتوقيت مصر، الحادية عشرة مساءً بتوقيت السعودية.