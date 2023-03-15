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عدن - ياسمين عبد الله التهامي - نتيجة مباراة انتر ميلان وبورتو اليوم في دوري أبطال أوروبا

نتيجة مباراة انتر ميلان وبورتو اليوم في دوري أبطال أوروبا، سيكون إنتر ميلان الإيطالي، على موعد مع مباراة قوية وهامة مساء اليوم الثلاثاء 14 مارس 2023 عندما يحل ضيفا على نظيره بورتو البرتغالي، على ملعب الدراجاو، ضمن منافسات إياب الدور ثُمن النهائي لبطولة دوري أبطال أوروبا.

وكان الفريق الإيطالى انتر ميلان سبق أن حقق فوزًا قاتًلا على ضيفه بورتو بهدف دون رد، في المباراة التي جمعتهما على ملعب "جوزيبي مياتزا"، ضمن منافسات ذهاب دور الـ 16 ببطولة دوري أبطال أوروبا الموسم الجاري 2022-2023.

وتأهل انتر ميلان الإيطالي، لدور الـ16 بعدما احتل المركز الثاني بالمجموعة الثالثة في دور المجموعات بالبطولة الأوربية، برصيد 10 نقاط حصدها من 6 مباريات خاضها في هذا الدور، حيث فاز في 3 مباريات وتعادل في مباراة واحدة وخسر مباراتين.

في حين احتل بورتو البرتغالي، صدارة المجموعة الثانية في دور المجموعات في دوري أبطال أوروبا في الموسم الحالي برصيد 12 نقطة حصدها من 6 مباريات خاضها في هذا الدور، حيث فاز في 4 مباريات وخسر مباراتين.

موعد مباراة بورتو ضد إنتر ميلان في دوري أبطال أوروبا

من المنتظر أن تقام مباراة الإياب بين بورتو وانتر ميلان اليوم الثلاثاء 14 مارس 2022 على ستاد الدراجاو معقل بورتو وذلك ضمن منافسات إياب دور الستة عشر في بطولة دوري أبطال أوروبا في الموسم الحالي.

وستقام المباراة في تمام الساعة العاشرة مساء بتوقيت مصر والساعة الحادية عشرة مساء بتوقيت السعودية والساعة الثانية عشرة صباحا بتوقيت الإمارات العربية المتحدة.

القنوات الناقلة لمباراة بورتو ضد إنتر ميلان في دوري أبطال أوروبا

تنقل بين سبورت beIN SPORTS مباريات الدور الـ 16 من دوري أبطال أوروبا 2023 بشكل حصري على قنواتها، ومن المتوقع أن تنقل قناة beIN Sports 2 HD Premium مباراة الإياب بين إنتر ميلان وبورتو.

تشكيل إنتر ميلان المتوقع ضد بورتو

حراسة المرمى: أونانا.

خط الدفاع: سكرينار وفرانشيسكو أتشيبربي، أليساندرو باستوني.

خط الوسط ماتيو دارميان، نيكولو باريلا، تشالهان أوجلو، ميختريان، فدريكو دي ماركو.

خط الهجوم لوتارو مارتينيز ودجيكو.

تشكيل بورتو المتوقع ضد انتر ميلان

حراسة المرمى كلاوديو راموس

خط الدفاع ماريو نيتو – بيبي – ماركانو – ويندل

خط الوسط أوتافيو – ماتيوس – أوريبي – ستيفن – أوستاكيو

خط الهجوم بيبي – طارمي – جالينو.

صدام بين إنتر ميلان وبورتو في دوري أبطال أوروبا



وكان إنتر ميلان قد تأهل لدور الـ16 بعدما احتل المركز الثاني بالمجموعة الثالثة في دور المجموعات بالبطولة الأوربية، برصيد 10 نقاط حصدها من 6 مباريات خاضها في هذا الدور، حيث فاز في 3 مباريات وتعادل في مباراة واحدة وخسر مباراتين.

على الجانب الآخر، كان بورتو تأهل في صدارة المجموعة الثانية في دور المجموعات بدوري أبطال أوروبا في الموسم الحالي برصيد 12 نقطة حصدها من 6 مباريات خاضها في هذا الدور، حيث فاز في 4 مباريات وخسر مباراتين.



تاريخيًا التقى فريقا انتر ميلان ضد بورتو في 5 مباريات قبل مواجهة اليوم استطاع خلالها النيراتزوري الفوز في 3 مباريات والخسارة في 1 والتعادل في 1.